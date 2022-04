"Kühlschrank öffne dich!": Alle Infos rund um Sendetermine und Sendezeit

Auf Sat.1 läuft die neue Kochshow "Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis". Hier erfahren Sie alle Infos rund um Start, Sendetermine und Sendezeit.

Sat.1 bringt mit "Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis" ein ganz neues Kochformat auf Deutschlands TV-Bildschirme. Teure Zutaten und aufwendige Gerichte sind Schnee von gestern.

Bei der neuen Profikoch-Show "Kühlschrank öffne dich!" geht es darum, mit dem Inhalt eines Kühlschranks von echten deutschen Haushalten ein Gericht zu zaubern, das überzeugt.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Hier erfahren Sie alle wichtigen Infos rund um das neue Format bei Sat.1. Wie liegen Sendetermine und Sendezeit? Und was genau passiert bei "Kühlschrank öffne dich!"?

Start: Wann ging es mit "Kühlschrank öffne dich!" los?

Die neue Kochsendung startete am Donnerstag, dem 7. April 2022. Seitdem können Sie "Kühlschrank öffne dich!" jede Woche immer donnerstags um 20.15 Uhr im Free-TV bei Sat.1 anschauen.

"Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis": Sendetermine und Sendezeit 2022

Bei Sat.1 gibt es seit dem 7. April jeden Donnerstag zur Prime-Time eine neue Folge von "Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis" zu sehen. Insgesamt wird das Format sechs Episoden umfassen. Hier haben wir eine Übersicht über die genauen Sendetermine mit Sendezeit:

Episode 1, Donnerstag 7. April 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Episode 2, Donnerstag 14. April 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Episode 3, Donnerstag 21. April 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Episode 4, Donnerstag 28. April 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Episode 5, Donnerstag 5. Mai 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Episode 6, Donnerstag 12. Mai 2022, 20.15 Uhr, Sat.1

Mehr Infos zu "Kühlschrank öffne dich!"

Seit April können Zuschauerinnen und Zuschauer sich also ansehen, wie Kochexperten gegeneinander antreten und versuchen aus den Zutaten fremder Kühlschränke Leckerein zu zaubern. Doch was genau ist die Idee des neuen Formats?

Das Konzept der Show "Kühlschrank öffne dich!"

Die Sendung "Kühlschrank öffne dich!" ist an die kanadische Show "Fridge Wars" angelehnt, welche 2020 erstmals im kanadischen Fernsehen bei CBC Television lief. Der Aufbau von der deutschen Version und dem Original aus Kanada sind gleich.

Zwei Profiköche - im deutschen Fall Fernsehkoch Alexander Kumptner und die "The Taste 2021"-Finalistin Hanna Reder - treten in den Wettstreit mit wechselnden Profikochduos, die über höchste kulinarische Kompetenzen verfügen. Ihre Aufgabe ist relativ simpel: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen aus den Zutaten fremder Kühlschränke eine leckere Mahlzeit zaubern.

Bewertet wird das Ganze dann von den Kühlschrankbesitzerinnen und -besitzern. Diese haben die Möglichkeit, Punkte zu vergeben und so das Siegerteam zu küren.

Neben Entertainment bietet "Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis" seinen Zuschauerinnen und Zuschauern außerdem leckere Gerichte zum Nachkochen sowie Tipps und Tricks zu den Themen Kochen, Lebensmittel und Ernährung. Der Sender selbst beschreibt das Format wie folgt: "Feierabend. Kühlschrank auf. Und dann die große Ratlosigkeit: Wie lässt sich aus einem Sammelsurium aus Marmelade, der Pizza vom Vortag, Schinken, Nuss-Nougat-Creme, drei Eiern, einer Gurke und Ketchup bloß eine schmackhafte Mahlzeit zaubern?"

Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei

Insgesamt zwölf Teilnehmer bei "Kühlschrank öffne dich!" fordern das Team Kumptner/Reder heraus. Pro Folge tritt das Gastgeber-Duo gegen zwei Herausfordererinnen und Herausforderer an. Hier sind alle Star-Köchinnen und -Köche im Überblick:

Alexander Herrmann

Cornelia Poletto

Johann Lafer

Viktoria Fuchs

Max Strohe

Ali Güngörmüs

Richard Rauch

Lisa Angermann

Robin Pietsch

Frank Buchholz

Pia-Engel Nixon

Christoph Rüffer

Moderatorin: Wer führt uns durch "Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis"

Die Moderation der Kochsendung übernimmt die aus anderen Shows bekannte Schauspielerin und Schriftstellerin Ruth Moschner. Die 45-Jährige kennt man schon aus einigen TV-Formaten. Aktuell ist sie zum Beispiel im Ratequiz "Buchstaben Battle" zu sehen. Zudem war sie im Winter 2021 Teil des Rateteams von "The Masked Singer" Staffel 5.

Ruth Moschner ist am 11.04.1976 in München geboren. In ihrer Kindheit wollte sie Balletttänzerin werden, doch alles kam ein wenig anders. Mit 13 gab die Moderatorin ihren Ballerina-Traum auf und machte eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Als sie merkte, dass das nicht so ihr Ding ist, machte sie ein Praktikum beim Münchner Radiosender Energy. Anschließend wechselte sie zum Lokalsender TV München, um hinter der Kamera mitzuwirken. Vor der Kamera steht die 45-Jährige erst seit 2000, als sie die RTL-Show "Freitag Nacht News" moderierte. Daraufhin folgten weitere TV-Shows wie "Das Supertalent" (2007), "Ewige Helden" (2016), "So tickt der Mensch" (2017) und "Genial daneben - Das Quiz" (2018).

Neben der Moderation ist sie sowohl als Schauspielerin in Produktionen wie "Alarm für Cobra 11" (2002), in der Rosamunde-Pilcher-Episode "Vollkommen unerwartet" (2015) oder in "Hinter Gittern - Der Frauenknast" (2004) zu sehen, als auch als Schriftstellerin tätig. Im Jahr 2006 veröffentlichte Moschner ihr erstes Buch "Süße Mädchen oder wie ich mich glücklich nasche", woraufhin zwei Romane folgten. Zusätzlich dazu hat sie auch zwei Kochbücher veröffentlicht - passen zum Format "Kühlschrank öffne dich!".

Wie laufen Wiederholung und Übertragung der Koch-Show ab?

Sie haben Fragen zur Wiederholung und Übertragung? Die sechs Episoden von "Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis" können Sie seit Anfang April bei Sat.1 sehen. Wenn Sie die Sendung lieber übers Internet streamen möchten, ist das auch kein Problem. Sowohl bei Joyn als auch im Stream von Sat.1 stehen ihnen die Folgen live zur Verfügung.

Falls sie donnerstagsabends schon verplant seien sollten, gibt es alle Folgen kostenlos auch als Wiederholung bei Joyn und auf der Sat.1-Webseite.