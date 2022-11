Kunstturn-WM 2022: Zeitplan und Infos zur Übertragung

Hier finden Sie die Termine im Zeitplan der Kunstturn-WM 2022. Außerdem erfahren Sie, ob es eine Übertragung der Turn-WM im Free-TV oder Live-Stream gibt.

Kunstturn-WM 2022: Ende Oktober startet die Weltmeisterschaft im Kunstturnen. Offiziell sind es die 51. Turn-Weltmeisterschaften. Ausgerichtet werden sie im englischen Liverpool. Die Infos zum Zeitplan und allen Terminen sowie zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream liefert Ihnen dieser Artikel.

Zeitplan und Termine der Turn-WM 2022

Die WM im Kunstturnen 22 läuft vom 28. Oktober bis zum 6. November 2022. In der folgenden Übersicht sehen Sie den Zeitplan der Turn-WM mit allen wichtigen Terminen:

Datum Uhrzeit Ereignis Samstag, 29.10.22 19.45 - 22.50 Uhr Frauen Qualifikation - Q1 Sonntag, 30.10.22 9.15 - 15.35 Uhr Frauen Qualifikation - Q2 Sonntag, 30.10.22

16.45 - 23.05 Uhr Frauen Qualifikation - Q3 Montag, 31.10.22 9.15 - 17.45 Uhr Männer Qualifikation - Q4 Montag, 31.10.22 18.45 - 22.55 Uhr Männer Qualifikation - Q5 Dienstag, 1.11.22 18.15 - 21.05 Uhr Frauen Team-Finale - F1 Mittwoch, 2.11.22 17.25 - 20.55 Uhr Männer Team-Finale - F2 Donnerstag, 3.11.22 18.30 - 21.15 Uhr Frauen Einzel-Finale - F3 Freitag, 4.11.22 17.45 - 21.10 Uhr Männer Einzel-Finale - F4 Samstag, 5.11.22 13.15 - 17.05 Uhr Frauen und Männer Geräte-Finals - F5 Sonntag, 6.11.22 13.15 - 17.10 Uhr Frauen und Männer Geräte-Finals - F6

Die Kunstturn-WM 2022 live im Stream oder TV?

Ist die Turn-WM 2022 im Free-TV zu sehen? Welche Sender übertragen live und kostenlos aus Liverpool? Gibt es Live-Streams im Netz? Aktuell hat kein Sender eine Übertragung angekündigt. Es ist also voraussichtlich keine Ausstrahlung der Turn-WM 22 im deutschen Fernsehen vorgesehen.

Liverpool: Austragungsort der Kunstturn-WM 2022

Zum vierten Mal werden die Turn-Weltmeisterschaften 2022 im Vereinigten Königreich ausgetragen. Nach Birmingham 1993, London 2009 und Glasgow 2015 treffen sich Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt nun im englischen Liverpool. Das wurde 2018 vom Weltverband FIG in Istanbul entschieden.

Liverpool hat circa 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt im Nordwesten Englands. In der Stadt sind starke irische Einflüsse erkennbar. Außerdem befindet sich hier der zweitgrößte Exporthafen in Großbritannien. Neben ihren Fußballvereinen ist die Stadt auch für ihre musikalischen Exporte bekannt – schließlich wurden dort einst die Beatles gegründet. Der lokale Dialekt wird als Scouse bezeichnet, benannt nach einem Eintopfgericht der Region.

Arena und Wettkampfstätte der Turn-Weltmeisterschaft 2022

Die Kunstturn-WM 2022 richtet Liverpool in der M&S Bank Arena aus. Dabei handelt es sich um die größte Veranstaltungshalle in der Stadt. Sie befindet sich direkt am Fluss Mersey und bietet Platz für 11.000 Zuschauende. Im Vergleich zu ähnlichen Arenen produziert sie nur etwa die Hälfte an CO2-Emissionen. Der Grund sind Solaranlagen, Regenwassersammelbecken sowie Windturbinen für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz.