Basketballer testen in Berlin: «Vision ist eine Medaille»

Basketball-Weltmeister Deutschland fürchtet sich kurz vor dem Beginn der Olympischen Spielen in Paris vor keinem Gegner. «Sie sind nicht interessiert daran, durchschnittlich, gut oder sehr gut zu sein. Sie wollen die Besten der Besten sein», sagte Bundestrainer Gordon Herbert (65) vor dem letzten Testspiel auf deutschem Boden gegen Japan am Freitag (20.00 Uhr/MagentaSport) in Berlin über seine weiterhin äußerst erfolgshungrige Mannschaft: «Das ist eine sehr einzigartige Gruppe von Spielern.»

Medaille auch in Paris im Blick

Herbert sei durchaus besorgt gewesen, dass der überraschende Gewinn des WM-Titels im Vorjahr in Manila für eine gewisse Sättigung sorgt. Doch das sei in diesem Sommer vor der ersten Olympia-Teilnahme der Mannschaft seit 2008 nicht der Fall. «Wir möchten auf allem vom letzten Jahr aufbauen. Die Vision ist eine Medaille», sagte der Kanadier Herbert, der die DBB-Auswahl nach den Spielen verlassen wird: «Wir haben schon gute Fortschritte gemacht, es geht definitiv in die richtige Richtung. Alle sind motiviert und die Einstellung ist top.»

Gegen die Japaner, die bei Olympia auch der erste Gruppengegner in Lille sind, soll in der Hauptstadt ein Sieg her. «Wir wollen natürlich das Spiel gewinnen und besser werden. Wir wollen jeden Tag nutzen, um als Team voranzukommen», sagte Kapitän Dennis Schröder. Weitere Gegner auf dem Weg in die K.-o.-Runde in Gruppe B sind Brasilien und Gastgeber Frankreich.

Der 30 Jahre alte Schröder von den Brooklyn Nets ist zudem einer von drei deutschen Fahnenträger-Kandidaten für die Olympia-Eröffnungsfeier am Freitag in einer Woche. Die Olympia-Generalprobe bestreitet die Mannschaft am kommenden Montag in London gegen Gold-Favorit USA. Anders als noch im Vorjahr bei der WM treten die Amerikaner in diesem Sommer mit vielen Superstars an und greifen unter anderem auf LeBron James, Kevin Durant und Stephen Curry zurück.

