FCA-Spieler Kyliane Dong wird verliehen

Kylian Dong war der erste Neuzugang für die aktuelle Saison. Schon Ende April hatte der FC Augsburg den Flügelspieler, der am 27. September 21 Jahre alt wird, ablösefrei vom französischen Zweitligisten ES Troyes AC geholt. Der 20-jährige Flügelspieler unterschrieb damals einen langfristigen Vertrag bis 2030. Rund vier Monate später wird Dong, der sowohl die französische als auch die kamerunische Staatsbürgerschaft besitzt, an den französischen Zweitligisten Pau FC verliehen.

Beim aktuellen Tabellenzweiten der französischen Ligue 2 soll Dong Spielpraxis sammeln. „Kyliane hat in der Vorbereitung bereits gute Ansätze gezeigt. Aufgrund der starken Konkurrenz auf seiner Position ist es derzeit allerdings die beste Lösung, dass er durch die Leihe regelmäßig zum Einsatz kommt. Wir wünschen ihm viel Erfolg für die kommende Saison“, erklärt FCA-Sportdirektor Benjamin Weber in der Pressemitteilung. Dong stand beim Pokalspiel in Halle und beim Bundesliga-Start in Freiburg im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.