Fußball in Spanien: Übertragung von "La Liga" im TV oder Live-Stream

La Liga: In Spanien spielt die Top-Klasse im Fußball ihre Saison 2021/2022. Wir sagen Ihnen, wo Sie die Matches in Deutschland live erleben können – online oder im Free-TV? Welche Sender? Sky oder DAZN?

Seit dem 13. August 2021 wird in der spanischen Top-Klasse La Liga Fußball gespielt. Wo kann man die Spiele hier in Deutschland verfolgen? TV oder online? Gratis oder kostenpflichtig? Hier erfahren Sie es – und noch einiges mehr.

La Liga ist die höchste spanische Fußball-Liga. Die "Primera División" existiert seit 1929, wenn auch – aus kommerziellen Erwägungen – nicht durchgehend unter dieser Bezeichnung. Von 2008 bis 2016 trug sie den Sponsorennamen "Liga BBVA". 2016 wurde mit "LaLiga Santander" die Bank Santander als neuer Namenssponsor bestätigt. Dabei wurde also die eine durch eine andere Bank ersetzt.

Spaniens La Liga: Übertragung live im TV und Stream in Deutschland

Leider gibt es in der aktuellen Saison keine Gratis-Übertragungen von Spielen der spanischen Top-Liga. Das Angebot läuft in Deutschland nur gegen Cash - beim Streaming-Dienst DAZN. La Liga und der Anbieter haben ihre Partnerschaft verlängert. Der Dienst verkündet stolz: "Auch in den kommenden fünf Jahren können Fans auf DAZN alle Spiele aus der spanischen Topliga, LaLiga Santander, live und exklusiv verfolgen." Die Zuschauer kämen so "auch weiterhin in den Genuss von Ausnahmekönnern wie Antoine Griezmann, Sergio Agüero, Toni Kroos, João Félix und Ivan Rakitić mit ihren La Liga-Kraftpaketen FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid und FC Sevilla."

Spielplan: Rahmen-Termine von "La Liga" in der Spielzeit 21/22

Die Liga ist am 13.8.21 in ihre Saison 2021/2022 gegangen. Es sind insgesamt 38 Spieltage geplant, La Liga endet am 22.5.22.

Lesen Sie dazu auch

La Liga: Welche Vereine sind in der Saison 2021/2022 dabei?

FC Valencia

Deportivo Alavés

Atlético Madrid

FC Barcelona

FC Cádiz

Celta Vigo

FC Elche

Espanyol Barcelona

FC Granada

RCD Mallorca

CA Osasuna

Rayo Vallecano Madrid

Betis Sevilla

Real Madrid

Real Sociedad San Sebastián

FC Sevilla

FC Villarreal

FC Getafe

Gewinner von "La Liga": Wer hat die Liga in den vergangenen Jahren gewonnen?

In Klammern steht, wie oft der betreffende Club den Titel seit der Start-Spielzeit 1928/29 geholt hat.

2000/01 Real Madrid (28)

(28) 2001/02 FC Valencia (5)

(5) 2002/03 Real Madrid (29)

(29) 2003/04 FC Valencia (6)

(6) 2004/05 FC Barcelona (17)

(17) 2005/06 FC Barcelona (18)

(18) 2006/07 Real Madrid (30)

(30) 2007/08 Real Madrid (31)

(31) 2008/09 FC Barcelona (19)

(19) 2009/10 FC Barcelona (20)

(20) 2010/11 FC Barcelona (21)

(21) 2011/12 Real Madrid (32)

(32) 2012/13 FC Barcelona (22)

(22) 2013/14 Atlético Madrid (10)

(10) 2014/15 FC Barcelona (23)

(23) 2015/16 FC Barcelona (24)

(24) 2016/17 Real Madrid (33)

(33) 2017/18 FC Barcelona (25)

(25) 2018/19 FC Barcelona (26)

(26) 2019/20 Real Madrid (34)

(34) 2020/21 Atlético Madrid (11)

In welchen Stadien tragen die Teams La Liga aus?

Team Ort Stadion Alavés Vitoria-Gasteiz Mendizorrotza Athletic Club Bilbao San Mamés Atlético Madrid Madrid Wanda Metropolitano Barcelona Barcelona Camp Nou Cádiz Cádiz Nuevo Mirandilla Celta Vigo Vigo Abanca-Balaídos Elche Elche Martínez Valero Espanyol Barcelona RCDE Stadium Getafe Getafe Coliseum Alfonso Pérez Granada Granada Nuevo Los Cármenes Levante Valencia Ciutat de València Mallorca Palma Visit Mallorca Stadium Osasuna Pamplona El Sadar Rayo Vallecano Madrid Campo de fútbol de Vallecas Real Betis Seville Benito Villamarín Real Madrid Madrid Santiago Bernabeu Real Sociedad San Sebastián Anoeta Sevilla Seville Ramón Sánchez Pizjuán Valencia Valencia Mestalla Villarreal Villarreal Estadio de la Cerámica