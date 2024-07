Niederlage für Volleyballer bei Olympia-Generalprobe

Einen Tag vor der Abreise zu den Olympischen Spielen haben die deutschen Volleyballer ihre Generalprobe verpatzt. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski verlor in Saarbrücken gegen den dreimaligen Olympiasieger Brasilien 1:3 (18:25, 22:25, 25:20, 21:25).

In den ersten beiden Sätzen hatte das deutsche Team dem variablen Spiel der Brasilianer nicht viel entgegenzusetzen. Erst im dritten Satz kam es zu einer Leistungssteigerung, auch weil die Südamerikaner durchwechselten. Im vierten Satz stemmte sich die deutsche Mannschaft gegen eine Niederlage, doch es sollte nicht reichen.

Die Volleyballer starten am Samstag (9.00 Uhr) gegen Japan ins olympische Turnier. Weitere Vorrundengegner sind am 30. Juli (13.00 Uhr) die USA und am 2. August (9.00 Uhr) Argentinien. Die Gruppenersten und - zweiten qualifizieren sich sicher für das Viertelfinale, dazu kommen die beiden besten Gruppendritten weiter. Das DVV-Team ist erstmals seit 2012 wieder bei Olympia dabei, die bislang einzige deutsche Medaille gab es 1972 durch den zweiten Platz der DDR-Auswahl.

Auf Grozer ruhen bei Olympia die Hoffnungen. Foto: Uwe Anspach/dpa