"Weit über Vor-Corona-Niveau": Rekordbeteiligung bei AOK-Straßenlauf 2024

550 Audauersportler nehmen am AOK-Straßenlauf durch den Augsburger Siebentischwald teil. Eine TG-Viktoria-Läuferin holt auf zehn Kilometern den ersten Platz.

Die Augsburger Laufsaison wurde traditionell mit dem AOK-Straßenlauf durch den Siebentischwald eröffnet. Mehr als 550 Ausdauersportler folgten der Einladung der TG Viktoria Augsburg an die Sportanlage Süd. „Eine Rekordbeteiligung, weit über dem Vor-Corona-Niveau“, so Viktoria-Organisationsleiterin Susanne Moser.

AOK-Straßenlauf 2024: Sieger Robin Habermann (TSV Holzmaden) läuft zehn Kilometer in 31:14 Minuten

Auch diese 54. Ausgabe des AOK-Straßenlaufs wurde dem Image als schnelles Zehn-Kilometer-Rennen gerecht. Es triumphierten Robin Habermann vom württembergischen TSV Holzmaden mit 31:14 Minuten und Katharina Engelhardt von der TG Viktoria mit 38:55 Minuten. „Ein flotter Tempolauf, aus dem Training heraus“, meint „Kati“ Engelhardt, die auch beim Fünf-Kilometer-Rahmenwettbewerb vorne mitlief. Sie ist schon länger die beste schwäbische Langstreckenläuferin.

Als zweiter Mann und mit Abstand schnellster Augsburger überzeugte Lukas Stahl. Der Viktoria-Triathlet und amtierende Ironman-Europameister seiner Altersklasse rannte eine persönliche Bestzeit von 31:41 Minuten. Er wird beim Texas-Ironman am 27. April seinen ersten Profi-Triathlon absolvieren.

Die Frauen der TG Viktoria mit Katharina Engelhardt als Erste, Carolin Bayer als Dritte und Judith Angeli als Siebte beherrschten die Mannschaftskonkurrenz. Hingegen mussten sich die Augsburger Herren hinter den Tübingern und den Münchnern mit dem dritten Platz zufriedengeben.

Maximilian Rath holt bei AOK-Straßenlauf bayerischen Schülerrekord

Auch der Rahmenwettbewerb über fünf Kilometer sah Spitzenläuferinnen und Spitzenläufer am Start. Die Sieger heißen Maximilian Rath von der LG Stadtwerke München mit einem bayerischen Schülerrekord von 15:44 Minuten und Paulina Wolf vom württembergischen TSV Reute mit 18:05 Minuten. Die schnellsten Augsburger Nachwuchszeiten boten zwei Viktoria-Talente, nämlich der 14-jährige Paul Steurer in 18:44 Minuten und die 18-jährige Anna Christen in 20:32 Minuten. Eine besondere Seniorenleistung auf den zehn Kilometern zeigte Walter Kraus. Der 77-jährige Hochzoller brauchte nur 50:48 Minuten für die zwei Runden um Siebenbrunn. Ihre Altersklassen gewannen ebenso Jürgen Geiger (LG Augsburg; M-65), Carolin Bayer (TG Viktoria; W-35) und Doro Born (Triathlon Augsburg; W-40).

Auch Protagonisten anderer Sportarten stellten ihre Kondition unter Beweis, wie Erich Scheunemann als Vorsitzender des Automobil- und Motorsportclubs Haunstetten. „Wir konnten auch heuer wettkampfhungrige Athletinnen und Athleten aus ganz Süddeutschland glücklich machen“, resümiert Lars Leifeld, der Abteilungsleiter für Laufsport und Triathlon bei der TG Viktoria.

Anmelderekord beim Augsburger swa-Halbmarathon am 28. April

Das nächste Viktoria-Rennen durch den nördlichen Teil des Stadtwaldes, dem deutschen „Waldgebiet des Jahres 2024“, folgt bereits am 28. April. Bei diesem 38. swa-Halbmarathon geht die Bestzeithatz über 21,1 Kilometer, also genau die Hälfte der legendären Marathondistanz.

Auf die Hobbysportler und den Nachwuchs warten dann knapp sieben Kilometer. Auch bei dieser Viktoria-Laufveranstaltung zeichnet sich wieder eine Rekordbeteiligung ab.

Der 54. AOK-Straßenlauf