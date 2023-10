Augsburg läuft hinterher: Warum die Stadt im Läufer-Ranking so schlecht abschneidet

In einer Internetstudie werden die 50 größten deutschen Städte nach ihrer Laufkultur bewertet. Augsburg schneidet nicht so gut ab. Warum eigentlich?

Das viele Grün, die günstige Topografie und die beliebten Rennen, wie der M-net-Firmenlauf mit bis zu 12.000 Teilnehmern, machen Augsburg gefühlt zu einer Läuferstadt. Allerdings rangiert die schwäbische Metropole bei einem aktuellen Ranking nur auf Platz 39 unter den 50 größten deutschen Städten zwischen Halle (40.) und Mülheim an der Ruhr.

Es sind meist nur absolute Werte ausschlaggebend

Drei Kriteriengruppen wurden bei dieser Studie im Auftrag der Firma Blackroll analysiert, nämlich Laufmöglichkeiten, Laufveranstaltungen und Umweltbedingungen. Es fällt auf, dass teilweise die absoluten Werte ausschlaggebend waren. So wurden die Zahl der geeigneten Parks sowie die Zahl der Laufveranstaltungen für Einsteiger und Ambitionierte nicht ins Verhältnis zur Einwohnerzahl oder Stadtfläche gesetzt. Kein Wunder also, dass die Bundeshauptstadt Berlin unter anderem mit 82 Parks und 26 Laufevents als klarer Sieger hervorgeht. Die Städte Hamburg und Stuttgart folgen auf den weiteren Plätzen. Vor Augsburg rangiert München auf dem zehnten Platz, und hinter Augsburg liegt Nürnberg auf dem 48. Platz.

Von Süden nach Norden, ohne eine Straße zu überqueren

Manches, was eine läuferfreundliche Stadt ausmacht, wurde bei diesem Ranking nicht berücksichtigt. So findet man in Augsburg die für längere Dauerläufe wichtige Vernetzung der Grünanlagen, besonders bedingt durch Lech und Wertach. Man kann am Ostufer des Lechs vom Süden des Stadtgebiets bei der Lechstaustufe 23 bis zur nördlichen Stadtgrenze bei Stettenhofen laufen, ohne eine einzige Straße überqueren zu müssen.

Keinen Einfluss auf das aktuelle Ranking hat auch das Angebot an profilierten Laufstrecken. So sind im Augsburger Stadtgebiet die empfohlenen regelmäßigen Trainingseinheiten im hügeligen Gelände möglich. Seine Dauerläufe mit Steigungen von bis zu 60 Höhenmetern kann man in den Westlichen Wäldern bei Wellenburg oder Bergheim bestreiten.

Außen vor beim Ranking der Firma Blackroll, die mit ihren schwarzen Faszienrollen bekannt wurde, blieben auch die Trainingsbedingungen während der Winterzeit. Hier hat die Stadt Augsburg unter anderem den beleuchteten Max-Gutmann-Laufpfad innerhalb der Sportanlage Süd vorzuweisen.

