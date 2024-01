Laufsport

11:45 Uhr

So können Hobby-Läufer reizvolle Strecken in unserer Region entdecken

Plus Diese acht Laufstrecken aus unserer Region zeichnen sich alle durch einen besonderen Reiz aus. Natürlich eignen sich diese Routen auch für Walker mit oder ohne Stöcke sowie für Wanderer.

Von Wilfried Matzke Artikel anhören Shape

Die Volkslaufsaison beginnt in unserer Region am 14. April mit dem Siebentischwald-Straßenlauf. Spätestens am 16. Mai beim Augsburger M-net Firmenlauf sind gefühlt alle Hobbysportlerinnen und Hobbysportler am Start. Manch einer möchte heuer sogar sein erstes Rennen über die legendären 42,195 Kilometer absolvieren. Oder die halbe Marathondistanz ist das Ziel, vielleicht am 2. Juni beim ersten Augsburger Welterbe-Lauf. Man sollte jetzt mit längeren Trainingsläufen die Grundlage für eine erfolgreiche Saison legen. Jedoch zehren oft die Eintönigkeit der gewohnten Hausstrecken und die winterlichen Bedingungen an der Motivation.

Laufen in und um Augsburg: Acht Strecken-Empfehlungen

Für Abwechslung im Trainingsalltag kann die Entdeckung neuer Routen sorgen. Nachfolgend werden acht Laufstrecken aus unserer Region präsentiert, die sich allesamt durch einen besonderen Reiz auszeichnen. Natürlich eignen sich diese Routen auch für Walker mit oder ohne Stöcke sowie für Wanderer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen