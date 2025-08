Stimmen aus Sport und Politik: So trauert die Welt um Laura Dahlmeier

Nach Tagen des Bangens herrscht jetzt die traurige Gewissheit: Die bayerische Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen am Laila Peak in Pakistan tödlich verunglückt. Im Internet äußern zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Gesellschaft ihre Trauer. Wir haben einige der Reaktionen zusammengefasst:

„Wir nehmen Abschied von einem großartigen Menschen“, schreibt Laura Dahlmeiers Familie auf den Social-Media-Kanälen der verstorbenen Athletin. „Laura hat mit ihrer herzlichen und geradlinigen Art unser Leben und das Leben vieler bereichert. Sie hat uns vorgelebt, dass es sich lohnt, für die eigenen Träume und Ziele einzustehen und sich dabei immer treu zu bleiben. Wir sind von Herzen dankbar, liebe Laura, dass wir an deinem Leben teilhaben durften. Unsere gemeinsamen Erinnerungen geben uns Kraft und Mut unseren Weg weiterzugehen.“

Miriam Neureuther: „Du warst eine außergewöhnliche Sportlerin“

„Liebe Laura, es ist nicht in Worte zu fassen, wie sehr mich die Nachricht deines Todes schockiert!“, schreibt die ehemalige deutsch-norwegische Biathletin Miriam Neureuther auf Instagram. Sie kommt wie Dahlmeier aus Garmisch-Partenkirchen und kennt sie bereits seit der Kindheit. „Vom Vogelbaby im Kindergarten über unsere Skiclub-Garmisch-Zeit und dann all die gemeinsamen Jahre in unserem Sport Biathlon, diese Erinnerungen werde ich für immer in meinem Herzen tragen! Du warst eine außergewöhnliche Sportlerin, die es so sicher kein zweites Mal auf dieser Welt geben wird! Aber vor allem als Mensch, Laura, wirst du uns allen sehr fehlen! Ich wünsche dir so sehr, dass es dir da, wo du jetzt bist, gut geht! Liebe Laura, wir alle werden dich nie vergessen.“

Die ehemalige Biathletin Magdalena Neuner postet ein Bild von sich und Dahlmeier in Schwarz-Weiß auf Instagram als Bildunterschrift ein schwarzes Herz. „Sie war ein großes Vorbild in der Hinsicht, dass sie ihr Leben gelebt hat und sich überhaupt nicht von anderen Leuten beeinflussen ließ“, sagte Neuner der Deutschen Presse-Agentur: „Da war sie für mich eine Pionierin. Dass sie immer ihrer Leidenschaft gefolgt ist – das haben wenige geschafft so wie Laura.“

„Fassungslos und tief traurig. Ruhe in Frieden, liebe Laura“, schreibt der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther, der wie Dahlmeier aus Garmisch-Patenkirchen kommt.

Icon Galerie 12 Bilder Immer ganz oben, immer ein Lächeln im Gesicht: Die tödlich verunglückte Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hinterlässt Momente für die Ewigkeit. Ihre Karriere in Bildern.

„Bayern trauert um eine Königin des Wintersports“, schreibt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf den Social-Media-Plattformen Instagram und X. „Die Nachricht vom Tod von Laura Dahlmeier macht tief betroffen. Ein schrecklicher Unfall hat die junge Frau mitten aus dem Leben gerissen. Laura Dahlmeier verkörperte ihre Heimat Bayern im besten Sinne: Sie war ehrgeizig und erfolgreich und blieb dabei immer heimatverbunden und bescheiden. Mit ihren Leistungen im Biathlon beeindruckte sie die ganze Welt. Unvergessen sind ihre Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2018 und bei mehreren Weltmeisterschaften sowie ihre herausragende Weltcup-Saison 2016/2017. Auch nach der aktiven Karriere teilte sie ihre Liebe zum Sport als Wintersport-Expertin, Mitglied der Bergwacht und Skiführerin. Die Berge waren seit Kindestagen ihr zweites Zuhause. Es ist umso tragischer, dass sie ausgerechnet bei ihrem liebsten Hobby das Leben verlor. Laura Dahlmeier war ein großes Vorbild und eine herausragende Botschafterin Bayerns. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie. Wir werden Laura Dahlmeier ein ehrendes Andenken bewahren.“

Bundespräsident Steinmeier: „Laura Dahlmeier war eine Botschafterin unseres Landes“

Auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) meldet sich zu Wort und schreibt: „Wie so viele Menschen in unserem Land habe ich bis zuletzt um Laura Dahlmeier gebangt und gehofft, dass sie nach ihrem tragischen Bergunfall in Pakistan doch noch lebend geborgen werden könnte.“ Weiter teilt er auf Facebook mit: „Laura Dahlmeier war eine Botschafterin unseres Landes in der Welt, ein Vorbild für ein friedliches, fröhliches und faires Miteinander über Grenzen hinweg.“

DOSB-Chef Weikert: „Laura wird für immer ein fester Teil von Team Deutschland bleiben“

Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) Thomas Weikert teilt auf X mit: „Der DOSB und der gesamte deutsche Sport trauern um Laura Dahlmeier. Wir sind in Gedanken bei ihrer Familie und ihren Freunden und werden unsere Unterstützung anbieten, wo wir nur können. Laura wird für immer ein fester Teil von Team Deutschland bleiben. Du wirst uns fehlen.“

Auch die internationale Sportszene nimmt Anteil am Tod von Laura Dahlmeier. Auf X schreibt der norwegische Biathlet und Olympiasieger Emil Hegle Svendsen: „A very very sad day for the Biathlon Family. Rest in peace Laura Dahlmeier.“ (Ein sehr sehr trauriger Tag für die Biathlon-Familie. Ruhe in Frieden, Laura Dahlmeier)

„Scheiße… weiß nicht was ich dazu sagen soll… ich hoffe, dass sie nicht leiden musste und jetzt im Himmel friedlich über ihre Family und Freunde wacht!“, postet Kristina Vogel, die zweifache Olympiasiegerin im Bahnradfahren in ihrer Story auf Instagram.

„Im Februar haben wir zusammen gelacht und gesagt, dass wir, wenn ich ein bisschen trainiere und meine Kinder älter sind, gemeinsam ins Hochgebirge gehen. Auf Wiedersehen, Kriegerin“, schreibt die polnische Biathletin Weronika Nowakowska auf Instagram. Sie ging jahrelang mit Dahlmeier gemeinsam beim Weltcup an den Start.

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry: „Wir werden sie für immer in Erinnerung behalten“

„Die Nachricht vom Tod von Laura Dahlmeier bei einem schrecklichen Bergunfall ist für uns alle in der Olympischen Bewegung zutiefst schockierend. Sie verlor ihr Leben in ihren geliebten Bergen. Laura schrieb bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang Geschichte, als sie als erste Biathletin bei denselben Spielen Gold im Sprint und in der Verfolgung gewann. Wir werden sie für immer in Erinnerung behalten. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie und ihren Freunden,“ schreibt Kirsty Coventry, die Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) auf X.

Der deutsche Rennrodler und dreifache Olympia-Sieger Felix Loch teilt auf Instagram ein Bild mit dem Text: „Laura, du bist und bleibst nicht nur eine der erfolgreichsten Biathletinnen aller Zeiten, sondern vor allem ein echtes Vorbild – für uns Athletinnen und Athleten und für den ganzen deutschen Wintersport. Deine Entschlossenheit und deine Bescheidenheit werden wir nie vergessen! Ich erinnere mich an die Zeit bei Olympia – an die Begegnungen im Deutschen Haus, an die Gespräche abseits der Wettkämpfe, an die gemeinsame Freude und auch an die stillen Momente. Du warst immer echt, bescheiden, herzlich und voll dabei. Danke, Laura, für deinen Weg, dein Vorbild und deine Spuren, die du hinterlassen hast – im Schnee und in unseren Herzen. Ruhe in Frieden!“

„Ruhe in Frieden … Du hast den Biathlon, wie keine andere geprägt und bereichert“, schreibt Giulia Gwinn, die Kapitänin der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft, in einer Story auf Instagram. „Deine Erinnerung bleibt für immer unvergessen. In Gedanken bei deiner Familie und allen Angehörigen.“

„Als Weltmeisterin und Olympiasiegerin vollbrachte sie Leistungen, die in die Biathlon-Geschichte unseres Landes eingegangen sind. Die traurige Gewissheit über den Tod von Laura Dahlmeier macht mich sehr betroffen“, schreibt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf X. „Wir trauern mit ihren Angehörigen, Freunden und Weggefährten.“

„Und plötzlich schweigt die Welt für einen Moment. Laura, du bleibst. In Herzen, Erinnerungen, Gedanken. Mein tiefstes Mitgefühl gilt deiner Familie“, schreibt Evi Sachenbacher-Stehle, Olympia-Siegerin und ehemalige Skilangläuferin und Biathletin, auf Instagram. Sie war mit Dahlmeier gemeinsam im Weltcup aktiv.

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger schreibt auf Instagram: „Ruhe in Frieden. Ich bin in Gedanken bei Laura, ihrer Familie und ihren Freunden! Es fehlen die Worte für diesen tragischen Verlust. Danke für die unglaublichen Momente, die wir gemeinsam erleben durften.“

„Die Nachricht vom Tod von Laura Dahlmeier hat mich tief erschüttert. Als außergewöhnliche Sportlerin aus meiner Heimat wurde sie weit über unsere Region hinaus für ihre sportlichen Erfolge, ihre Stärke, Disziplin und Bodenständigkeit geschätzt“, sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) gegenüber der Bild. Auch der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Hoffmann, äußert sich gegenüber der Zeitung: „Bayern und Deutschland nehmen bewegt Abschied vor einer Ausnahme-Sportlerin, deren Leben viel zu früh ein tragisches Ende genommen hat. Ich habe Laura Dahlmeier immer sehr für ihre authentische, bayerisch-lebensfrohe Art geschätzt. Sie wird uns fehlen!“