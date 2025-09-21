Nach Pleiten von Zverev und Alcaraz: Europa braucht Wunder

Deutschlands Top-Tennisspieler Alexander Zverev war chancenlos, auch der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz verlor sein Einzel deutlich: Das Team Europa benötigt beim Laver Cup in San Francisco gegen Team Welt ein Wunder für die Titelverteidigung. Am Schlusstag müssen die Europäer beim Stand von 3:9 alle noch vier ausstehenden Partien gewinnen. Team Welt benötigt dagegen nur noch zwei Siege für den insgesamt dritten Erfolg bei der 2017 ins Leben gerufenen Tennis-Showveranstaltung.

Anders als noch am ersten Tag war ein Sieg beim Show-Turnier in den USA zwei Punkte wert. Nach der 3:1-Führung vom Freitag bedeutete das 1:6, 4:6 von Zverev gegen den Weltranglisten-Achten Alex de Minaur den zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich. Der Deutsche fand nie ins Spiel und war chancenlos. Nach 89 Minuten war der sichtlich enttäuschte Weltranglistendritte im ersten Auftritt seit dem Drittrunden-Aus bei den US-Open geschlagen.

Spielt Zverev auch am Schlusstag?

«Gegen Zverev muss man variabel agieren, und das habe ich getan», sagte de Minaur direkt nach dem Match in der Arena, in der sonst die NBA-Basketballer der Golden State Warriors aktiv sind. Ob Zverev am Schlusstag noch einmal von Europas Team-Kapitän Yannick Noah und dem Briten Tim Henman (Vize-Kapitän) nominiert werden wird, ist noch offen.

Neben Zverev holte auch der spanische Weltranglistenerste Alcaraz beim 3:6, 2:6 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz überraschend keine Punkte. Holger Rune verlor gegen den Argentinier Francisco Cerundolo beim 3:6, 6:7 (5:7) ebenfalls glatt in zwei Sätzen. Im abschließenden Doppel gab es für den Dänen Rune mit dem Norweger Casper Ruud gegen de Minaur und Alex Michelsen beim 3:6, 4:6 die vierte Niederlage des Tages für Europa. Das Team Welt wird von Andre Agassi und Patrick Rafter als Kapitänen angeführt.

Drei Punkte pro Sieg am Schlusstag

Bei dem an den Ryder Cup im Golf angelehnten Mannschaftswettbewerb muss ein Team 13 Punkte erzielen. Team-Welt benötigt am Sonntag (Ortszeit) daher noch zwei Siege. Am Schlusstag gibt es für jeden Sieg drei Punkte. Team Europa konnte in den bisherigen sieben Aufeinandertreffen fünfmal gewinnen. Im vergangenen Jahr siegte Europa gegen Team Welt in Berlin mit 13:11.

