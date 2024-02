Lazio Rom - Bayern München live im Achtelfinale der Champions League: Übertragung im TV und Stream

Im Champions League-Achtelfinale steht der FC Bayern München Lazio Rom gegenüber. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Live-Übertragung des Spiels.

Der FC Bayern hat es mal wieder ins Champions League-Achtelfinale geschafft. In der Saison 2023/24 stehen den Bayern in diesem Turnierabschnitt die Spieler von Lazio Rom gegenüber. Für die Bayern wäre ein Weiterkommen im wichtigsten europäischen Fußballturnier von großer Wichtigkeit, gerade in der laufenden Saison. Denn der Rekordmeister muss sich derzeit in der Bundesliga mit dem zweiten Platz hinter Bayer Leverkusen zufriedengeben. Eine Niederlage in der CL wäre ein harter Schlag für die erfolgsverwöhnten Bayern, die sich diese Saison schon beim DFB-Pokal gegen den Drittligisten Saarbrücken blamiert haben.

Lazio Rom wäre andererseits sicherlich ebenfalls mehr als glücklich über einen Sieg gegen die Bayern. In der italienischen Serie A spielt der Verein derzeit nur im Mittelfeld, weit abgeschlagen hinter Mannschaften wie Inter Mailand oder Juventus Turin. Ein Einzig ins Viertelfinale der Champions League wäre da ein Erfolg, der sich sehen lassen kann. Womöglich könnte sich Lazio Rom dann sogar länger im Turnier halten als der Tabellenführer Inter Mailand.

Wann findet das Achtelfinale der Champions League 2023/24 zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom statt? Wo wird das Spiel live im TV und Stream gezeigt? Alle Infos rund um die wichtige Partie finden Sie hier bei uns.

FC Bayern München - Lazio Rom: Termin und Uhrzeit beim Achtelfinale der Champions League 23/24

Die Finalrunden der Champions League 23/24 starten erst 2024. Los geht's mit dem Achtelfinale am 13. Februar, der Turnierabschnitt endet mehr als eine Woche später am 21. Februar. Der Termin des Spiels FC Bayern München - Lazio Rom ist laut Champions League-Spielplan Mittwoch, der 14. Februar. Gespielt wird erst am Abend, Uhrzeit des Anpfiffs ist 21.00 Uhr. Den Heimvorteil haben die Italiener, Austragungsort des Achtelfinalspiels ist das Stadio Olimpico in Rom.

FC Bayern München gegen Lazio Rom: Übertragung vom Champions League Achtelfinale live im TV und Stream

Die Übertragung der Champions League in der Saison 2023/24 liegt wieder einmal fest in der Hand von DAZN. Der Streaminganbieter zeigt alle Spiele des Turniers live im Stream. Lediglich bei einigen Dienstagsspielen gibt es mit Amazon Prime eine Alternative. Das Champions League Achtelfinale FC Bayern München gegen Lazio Rom gehört aber leider nicht zu diesen wenigen Ausnahmen. Wer das Spiel sehen möchte, muss folglich auf DAZN zurückgreifen.

Den Streamingdienst kann man aktuell ab etwa 29,99 Euro im Monat abonnieren. Die einzige andere Option ist, sich auf eine Zusammenfassung des Spiels zu beschränken. Die gibt es auch im ZDF-Sportstudio zu sehen, ganz ohne kostenpflichtiges Abo.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um das Spiel FC Bayern gegen Lazio Rom zusammengefasst:

Spiel: FC Bayern München vs. Lazio Rom , Achtelfinale der Champions League 23/24

vs. , Achtelfinale der 23/24 Datum: 14. Februar 2024

14. Februar 2024 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stadio Olimpico , Rom

Stadio , Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

FC Bayern vs. Lazio Rom im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis im Achtelfinale der Champions League

Für alle ohne ein Abo beim Streaminganbieter DAZN gestaltet sich das Live-Mitverfolgen des Spiels FC Bayern vs. Lazio Rom etwas schwierig. Wer nicht auf die Spielzusammenfassung im Sportstudio warten möchte, der kann allerdings auch auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Dieser bietet einerseits allgemeinen Informationen zur Partie wie Aufstellung, Spielstand und Ergebnis des Spiels. Andererseits liefert er aber auch Live-Updates zum Spielverlauf. Damit verpassen Sie auch ohne DAZN-Abo keine Wendung im Achtelfinale der Champions League.

FC Bayern München - Lazio Rom: Bilanz und Infos

Bereits die beiden letzten und einzigen Aufeinandertreffen der zwei Mannschaften in der Champions League, konnte der FC Bayern München klar für sich entscheiden. Lazio Rom gelang es aber wenigstens, in beiden Spielen ein Gegentor zu erzielen. Dennoch zeigt die Tordifferenz mit 6:2 einen klaren Favoriten. Als solcher gehen die Bayern dementsprechend auch diesmal in die Partie. Nachdem Lazio Rom allerdings bereits 2021 gegen die Münchner im Achtelfinale der Champions League verloren hat, bietet sich nun für die Italiener die optimale Chance für eine Revanche. Ob sie diese auch ergreifen können, zeigt sich erst am Spieltag.