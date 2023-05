Bilibili rückt in rein chinesisches Finale des MSI vor

Chinesische Dominanz beim League of Legends MSI: Beide Teams aus der LPL stehen im Finale. Bilibili Gaming konnte sich im Halbfinale recht klar mit 3:1 gegen T1 durchsetzen.

Es wird ein rein chinesisches Finale: Mit einem Sieg gegen T1 ist Bilibili Gaming ins Endspiel des League of Legends Mid-Season Invitational vorgerückt. In der Londoner Copper Box Arena besiegten die Chinesen das südkoreanische Team mit 3:1.

"Wir sind ein Team, das nie aufgibt. Wir haben viel Selbstbewusstsein und Übung", sagte BLGs Trainer Wong "Tabe" Pak Kan nach dem Spiel auf der Bühne. "Ich denke, unser Trainerteam ist das beste in der LPL."

BLG war im ersten Spiel über weite Strecken vorne. Durch heldenhafte Einsätze von T1s Jungler Mun "Oner" Hyeon-jun, in denen er die Verstärkungen durch die Drachenseele und den Baron von seinen Gegnern stahl, gelang T1 der Umschwung - verlor am Ende aber trotzdem.

Die beiden anschließenden Spiele verliefen ohne große Überraschungen, beide Seiten konnten jeweils einen Punkt sichern. Und auch in der vierten Partie zeigte sich BLG erneut dominant. Zwar zeigte T1 im späten Spiel mehrfach gute Aktionen, doch auch das reichte nicht zum 2:2.

BLG geht als Underdog ins MSI-Finale

BLG geht nun in ein rein chinesisches Finale gegen JD Gaming, das zuvor souverän durch die Upper Bracket des Turniers marschierte. BLG gilt als Zweitplatzierter in der chinesischen Liga LPL als Underdog in dem Aufeinandertreffen. Im vorherigen Aufeinandertreffen der beiden Teams in der zweiten Runde der Upper Bracket hatte JDG klar mit 3:0 gewonnen.

Tabe zeigte sich mit Blick auf die Begegnung trotzdem selbstbewusst. "Wir haben nur eine Taktik: Wir gewinnen in der Botlane, wir gewinnen das Spiel", sagte er. "Diesmal wird JDG vor uns Angst haben."

(dpa)