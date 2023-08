LEC-Meister BrokenBlade: "Sind unsere größten Rivalen"

Insgesamt elf Titel, der dritte für Broken Blade: Mit G2 Esports dominierte der Deutsche in dieser Saison erneut die LoL-Liga LEC. Für sein Team scheint es nur den Weg an die Spitze zu geben.

Sergen "BrokenBlade" Çelik hat mit G2 Esports seinen dritten Titel in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC geholt. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht der deutsche Toplaner über G2s Saison, die Aussicht auf das Saison-Finale und das aktuelle LEC-Format.

Frage: Diese Saison war sehr eindeutig für G2. Was hat sich im Gegensatz zum Frühling verbessert?

Antwort: Ich denke im Frühling haben wir sehr oft die Gegner unterschätzt. Jedes Mal, wenn wir gegen Leute spielen, die nicht ansatzweise so gut sind wie wir, haben wir sehr übermütig gespielt.

Und im Frühling haben wir dafür die Strafe bekommen. Wir sind Vierter geworden und das ist für uns als G2 natürlich nicht das, was wir wollen. Und genau deswegen, weil wir so schlecht im Frühling waren, mussten wir halt im Sommer dafür umso besser spielen.

Season Finals und LoL Worlds: Titelambitionen für G2

Frage: Übermut klingt sehr nach dem Image von G2. Ist das vielleicht auch so ein bisschen in der DNA dieser Organisation?

Antwort: G2 kämpft immer für Top Eins. Zum elften mal hat G2 jetzt einen Titel gewonnen, das ist mein dritter Titel mit G2. Und ich denke, das ist, weil wir einfach die besten in der Liga sind. Natürlich ist es auch ein bisschen unsere Marke, "cocky" zu sein. Aber ich finde, dieses Jahr machen wir das am wenigsten von all den Jahren. Wir versuchen wirklich sehr viel mit Respekt zu spielen und von dieser Branding-Sache wegzukommen.

Wir sind beim MSI gescheitert, weil wir noch nicht bereit waren. Und jetzt, wo Montpellier ansteht, müssen wir die Sache genau gleich angehen wie diese Saison. Und dann auch bereit sein für die Weltmeisterschaft. Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen für den Titel, müssen wir unser Bestes schon in Europa zeigen. Momentan sind unsere größten Rivalen wir selbst. Aber ich bin gespannt auf die Season Finals. Natürlich will jedes Team gewinnen, das ist das größte Turnier in Europa dieses Jahr.

LEC-Format: Jedes Team mit gleichen Voraussetzungen

Frage: Es gab vor allem von den Teams, die nicht so gut performt haben, negative Aussagen über das LEC-Format. Als jemand, der zwei Splits sehr gut performt hat, wie sehen Sie das?

Antwort: Also ich sehe das als eine Ausrede. Natürlich wollen die schlechten Teams nicht so kurz spielen, weil die dann direkt raus sind. Aber jedes Team hat die gleichen Voraussetzungen. Ich finde bei diesem Format richtig gut, dass man drei Saisons hat, um Meister zu werden. Das gibt auch schlechteren Teams die Chance.

Natürlich kommt es auch immer darauf an, wie ein Team mit dem Format umgeht. Wir sind hier in einer kompetitiven Umgebung. Wenn man schlechter ist, dann ist man einfach schlechter. Und natürlich ist da viel Druck für die Spieler. Aber wir sind Profispieler, wir müssen damit umgehen können. Und wenn wir nicht damit umgehen können, dann ist das etwas, das man lernen muss.

Zur Person: League-of-Legends-Profi Sergen "Broken Blade" Çelik kam vor knapp zwei Jahren von Schalke 04 zu G2 Esports. Inzwischen hat der 23-Jährige mit dem Rekordmeister drei LEC-Titel erspielt.

(Interview: Vivien Deffner und Benedikt Wenck, dpa)