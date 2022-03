Rogue gewinnt LEC-Saison - MAD Lions nicht in Playoffs

Mit einem Sieg gegen G2 Esports hat sich Rogue den ersten Platz in der regulären Saison der europäischen League-of-Legends-Liga LEC gesichert.

Mit einer Bilanz von 14 Erfolgen und vier Niederlagen geht Rogue damit in der besten Position in die Playoffs.

Mit dem Sieg schaffte Rogue Klarheit in der Tabelle und verhinderte mögliche Tie-Breaker. Hinter dem Tabellenführer reihten sich Fnatic, Misfits Gaming und G2 ein. Die vier Teams gehen in der Upper Bracket in den Kampf um den LEC-Frühlingstitel.

Bis zum letzten Spieltag um die Playoff-Qualifikation gekämpft hatten Titelverteidiger MAD Lions und das vor der Saison "Superteam" genannte Team Vitality. Doch schon nach der zweiten Partie des Tages war die Sache klar: Vitality besiegte mit einer dominanten Vorstellung den Tabellenletzten Astralis und sicherte sich damit das Ticket für die K.o.-Runde. MAD konnte im Anschluss nur noch den siebten Platz sichern mit einem Sieg gegen BDS.

In den Playoffs trifft das Team um Superstar Luka "Perkz" Perković auf Excel, das am Spieltag zuvor den ersten Playoff-Einzug der Teamgeschichte errungen hatte.

© dpa-infocom, dpa:220306-99-412465/3 (dpa)