Mad Lions zieht erneut ins Finale der LoL-Liga LEC ein

Vom achten Platz ins Finale: Dank eines überzeugenden 3:1-Siegs gegen Team Vitality steht Mad Lions im Endspiel der europäischen League-of-Legends-Liga LEC.

"Wir sind gerade an unserem besten Punkt. Wir vertrauen uns gegenseitig", sagte Mads Jungler Javier "Elyoya" Prades Batalla im Interview nach dem Spiel. "Wir hatten eine schwierige Phase zu Beginn der Saison. Wir waren emotional erschöpft. Es hat eine Weile gedauert, die Fehler zu korrigieren."

Nach dem 3:2-Sieg gegen G2 am Vortag ging Mad mit Rückenwind in die Partie. Gegen Vitality zeigte sich der amtierende Vizemeister weiterhin in guter Form. Drei überzeugende Spiele, in denen das Team von Beginn an in Führung lag, sicherten Mad die vierte gewonnene Serie in Folge. Nur im zweiten Spiel wurde das Team für die eigenen Fehler bestraft.

Nun steht für Mad auch die Qualifikation zum internationalen Mid-Season Invitational auf dem Spiel. Im LEC-Finale muss das Team gegen das zuletzt starke BDS gewinnen, um als zweiter europäischer Vertreter beim MSI dabei zu sein. Die Titelambitionen von Vitality endeten dagegen erneut schon vor dem Finale.

(dpa)