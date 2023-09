München wird Austragungsort der LEC Season Finals 2024

Das Saisonfinale der League-of-Legends-Liga LEC kommt 2024 nach Deutschland.

Veranstalter Riot Games hat mitgeteilt, dass das Offline-Event in der bayerischen Landeshauptstadt München ausgetragen wird.

"Viele LEC- und E-Sport-Fans kommen aus Deutschland", sagte Artem Bykov, LEC-Commissioner von Riot, im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Wir freuen uns daher sehr darauf, das LEC-Saisonfinale nach München zu holen."

Deutschland ist bereits Heimat der LEC: Früher fanden die Spiele der damaligen EU LCS in Köln statt, bevor der Standort 2015 nach Berlin verlegt wurde. Nach dem Ende der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurden die Finals der Liga wieder in unterschiedlichen europäischen Städten ausgetragen, 2022 zunächst im schwedischen Malmö und derzeit in Montpellier (Frankreich).

"Wir sind stolz darauf, dass dieses hochkarätige E-Sport-Event in München stattfinden wird", sagte Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München, in der Pressemitteilung von Riot. Für das Jahr 2021 hatte der Münchener Stadtrat den Antrag auf die Bewerbung aufgrund mangelnder Finanzierung noch abgelehnt.

(dpa)