Vater und Sohn gemeinsam auf Korbjagd

Ab einem gewissen Alter will man seinen Vater nicht permanent an seiner Seite haben. Beim Abhängen mit den Kumpels oder dem Date mit der Angehimmelten muss Vati wirklich nicht nach dem Rechten sehen. So weit, so normal. Einen magischen Moment erlebten jetzt LeBron James und sein ältester Sohn Bronny. Als erstes Vater-Sohn-Duo der Profiliga NBA standen die beiden Basketballer im Testspiel der Los Angeles Lakers gegen die Phoenix Suns gemeinsam auf dem Feld. Für LeBron James waren es beim 114:118 in Palm Desert die ersten Minuten der Vorbereitung, sein Sohn kam bereits am Freitag erstmals für die Lakers zum Einsatz. Bronny wurde am Sonntag 20 Jahre alt. Sein Vater geht in die 22. Saison seiner Karriere und feiert im Dezember seinen 40. Geburtstag.

Noch kann der Junior dem Senior nicht das Wasser reichen. LeBron James kam auf 19 Punkte, fünf Rebounds und vier Assists. Sein Sohn verfehlte in 13 Spielminuten den einzigen Versuch, allerdings gelangen ihm zwei Rebounds. Bronny war offensichtlich nicht so cool, wie die Basketballer normalerweise sein wollen. Ganz im Gegenteil: „Ich war ziemlich aufgeregt. Ich denke immer: Das ist mein Vater! Aber wenn ich spiele, ist er einfach mein Teamkollege. Das ist alles“, sagte der Lakers-Spieler nach der Vater-Sohn-Premiere. Der Star aus der NBA meinte, dass er den Moment nie vergessen werde, als er erstmals gemeinsam mit seinem Sohn auf dem Parkett gestanden ist.

Die Schnittmengen im Alltag sind nicht groß

Im Alltag sind die Schnittmengen der beiden nicht mehr allzu groß. Es sei eine große Freude für ihn jeden Tag, mit seinem Filius zu arbeiten und ihn weiter wachsen zu sehen, hatte der NBA-Star beim Medientag der Profiliga NBA gesagt. Der Papa verriet allerdings auch, dass es zu Hause nicht mehr viel Interaktion gibt. „Er kommt runter, er isst, er geht in sein Zimmer, spielt ein Videospiel“, erzählte der Senior aus dem Leben der Familie James.

Die Liste mit Vater-Sohn-Duos im US-Profi-Sport ist kurz. Im Baseball schafften das Ken Griffey Sr. und Ken Griffey Jr. Anfang der 90er Jahre für die Seattle Mariners. Im Eishockey spielte Gordie Howe mit seinen Söhnen Marty und Mark in den späten 70er in einer Mannschaft sowohl für die Houston Aeros sowie die Hartford Whalers. Die Chance erstmals in einem Punktspiel gemeinsam aufzulaufen, bietet sich für James und James junior am 22. Oktober, wenn es im Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves geht.