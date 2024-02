Aleksandar Askovic kommt einen Wimpernschlag zu spät

Der Augsburger Sprinter kann bei den deutschen Hallenmeisterschaften seinen Titel über die 60 Meter nicht verteidigen. Er wird mit zwei Tausendstelsekunden Rückstand Zweiter.

Knapper hätte das 60-Meter-Finale bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften am Samstag in Leipzig nicht sein können. Bitterer hätte es für Titelverteidiger Aleksandar Askovic nicht ausgehen können. Der Augsburger Sprinter, der für die LG Stadtwerke München startet, musste sich nach 6,603 Sekunden mit zwei Tausendstelsekunden Rückstand nur Kevin Kranz (6,601 Sekunden) geschlagen geben.

Trotzdem überwog bei dem 26-jährigen Augsburger, der in Belgrad geboren ist, die Freude: „Ich bin happy und zufrieden. Ich habe heute nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen.“ Denn Askovic hat eine nicht so einfache Zeit hinter sich. Anfang November gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) seine Kader bekannt. Askovic hatte sich Hoffnungen gemacht, als Staffelläufer in den Perspektivkader aufgenommen zu werden, einer von 181 Athleten zu sein, die eine spezielle Förderung, nicht nur im finanziellen, sondern vor allem auch im medizinischen Bereich, erhalten. Seine Hoffnungen wurden enttäuscht.

Askovic trainiert nun wie ein Amateursportler. Er finanziert sein Leben in München mit der Hilfe seiner Eltern und mit einem Minijob beim Bayerischen Leichtatheltikverband (BLV). Trotzdem kann er in der Spitze der deutschen Sprinter mitlaufen.

Am Ende fehlen Sprinter Aleksandar Askovic 0,002 Sekunden im 60-Meter-Finale

Das zeigte er eindrucksvoll am Samstag. Seinen Vorlauf gewann er in 6,72 Sekunden. Es war ein entspannter Lauf für ihn, um in den Rhythmus zu finden. Im ersten Halbfinale setzte er dann ein erstes Ausrufezeichen und gewann vor seinem härtesten Konkurrenten Kranz mit 6,663 Sekunden. Schon hier war die Entscheidung hauchdünn. Kranz überquerter die Ziellinie in 6,664 Sekunden. „Da musste ich kämpfen, aber am Ende hatte ich den Lauf dann aber doch unter Kontrolle“, analysierte Askovic. Im Finale kam es dann zum großen Showdown. Askovic gegen Kranz, dem entthronten Titelverteidiger. Es wurde ein Herzschlagfinale, in dem Kranz, direkt neben Askovic laufend, einen Wimpernschlag eher im Ziel war.

„Das Finale war ein super Lauf. Hinten raus, habe ich aber einen klassischen Fehler gemacht und war dann auf den letzten Metern fest“, analysierte Askovic. „Da bin ich zu verkrampft gelaufen und habe den Schritt nicht richtig fertig gemacht. Trotzdem bin ich sehr zufrieden, es mit Schmerzen so weit geschafft zu haben.“

Lesen Sie dazu auch

Seit Anfang des Jahres hat er in der Beugemuskulatur Beschwerden. Das Finale bestritt er mit einem roten Tape an seinem rechten hinteren Oberschenkel. „Die Schmerzen gehen leider nicht weg“, sagt Askovic. Vielleicht hätte er sie mit der medizinischen Betreuung eines Kaderläufers schon in den Griff bekommen.

Aleksandar Askovic ist für die Hallen-Weltmeisterschaft schon qualifiziert

Doch auch so will sich Askovic nicht bremsen lassen, will den DLV-Funktionären zeigen, dass sie mit ihrer Nichtnominierung einen Fehler gemacht haben. Die nächste Möglichkeit hat er dazu schon am Freitag. Da geht er beim prestigeträchtigen ISTAF Indoor in der Berliner Mercedes-Benz-Arena an den Start.

Und dann folgt vom 1. bis 3. März mit den Weltmeisterschaften im schottischen Glasgow der Höhepunkt der Hallen-Saison an. „Die Norm mit habe ich schon letztes Jahr mit 6,58 Sekunden abgehakt. Ich bin sicher dabei“, freut sich Askovic. Wenn sein Beugermuskel mitspielt.