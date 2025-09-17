Alles wieder im Lot in der deutschen Leichtathletik?

Wenn deutsche Leichtathletikdelegationen in den vergangenen Jahren bei internationalen Titelkämpfen irgendwo Quartier bezogen, dann verwandelten sie das jeweilige Teamhotel häufig in ein Haus des Lächelns. Bei den Weltmeisterschaften 2023 in Budapest wirkte das alles zwanghaft, denn am Ende half auch die aufgesetzte gute Laune nichts. Die ernüchternde Bilanz lautete damals: null Medaillen, ein historischer Tiefpunkt.

Wenn die Verantwortlichen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) dieser Tage durch das riesige Shinagawa Prince Hotel in Tokio laufen, dann legen sie natürlich wieder ihre positive Körpersprache an den Tag. Nur das Lächeln wirkt diesmal eine Spur befreiter, gelöster und auch ein wenig ehrlicher. Denn immerhin kann der DLV zur Halbzeit der WM in der japanischen Hauptstadt schon mit drei Silbermedaillen aufwarten, die auf das Konto von Weitsprung-Dauerbrennerin Malaika Mihambo, Marathon-Wunderläufer Amanal Petros und Hammerwurf-Shootingstar Merlin Hummel gehen. Also alles wieder im Lot?

Verhaltenes Schulterklopfen beim DLV

Auf den ersten Blick scheint es so. Die Verantwortlichen um DLV-Leistungssport-Vorstand Jörg Bügner klopfen sich verhalten auf die Schulter und heben die „besonderen emotionalen Geschichten“ hervor, die diese WM schreibt, vor allem durch die unverwüstliche „Mama“ Gesa Krause, die am Mittwoch in einem chaotischen 3000-Meter-Hindernisfinale nach einem Bauchklatscher im letzten Wassergraben als beste Europäerin auf Rang sieben landete.

Bügner spricht inzwischen von „Bescheidenheit“, die man an den Tag legen müsse. Immerhin hätten sich die drei „Silberlinge“ beinahe auch „Weltmeister“ nennen dürfen. Mihambo hatte ihren letzten, extrem weiten Versuch um Haaresbreite übertreten, Petros zog in einem Fotofinish nach 42,195 Kilometern um drei Hundertstelsekunden den Kürzeren, während Hummel Olympiasieger Ethan Katzberg (Kanada) mit seiner furiosen Eröffnung von 82,77 Metern gleich zu einer neuen persönlichen Bestleistung reizte. Natürlich weiß der Leistungssport-Boss, dass es viele Disziplinen gibt, in denen der DLV nicht einmal in der erweiterten Weltspitze zu finden ist. „Das ist ein Mehrjahresprojekt“, beschwichtigt Bügner und bittet um Geduld.

Effektive Keimzellen in loyalen Vereinen

Vielleicht sollte er bei seinen nächsten Entscheidungen einmal genauer analysieren, woher die bisherigen deutschen Medaillen eigentlich kommen. Denn am Erfolg der drei Silber-Helden respektive -Heldinnen hat der DLV einen verschwindend geringen Anteil. Alle arbeiten sie in kleinen, aber ausgesprochen effektiven Keimzellen in loyalen Vereinen, die sich durch glückliche Fügungen ergaben. Malaika Mihambo etwa trainiert seit Jahren mit ihrem Coach Uli Knapp. Der führte bereits Christian Reif und Bianca Kappler auf Weltniveau und kann seine 24-jährige Bundestrainer-Karriere nun mit der Exklusiv-Betreuung der erfolgreichsten Weitspringerin der Gegenwart krönen.

Ein eingespieltes Team, ebenso wie Amanal Petros und sein Wattenscheider Coach Tono Kirschbaum, der den gebürtigen Eritreaer mit seiner ruhigen, analytischen und emphatischen Art behutsam zum Weltklasseathleten formte. „Ohne meinen Trainer Tono, meine Trainingspartner und die Bundeswehr wäre ich nie so weit gekommen“, sagt Petros.

Merlin Hummel indes ist spätestens seit Dienstag der berühmteste Kulmbacher nach Thomas Gottschalk. Nach seiner Sensations-Silbermedaille schwärmt die Bild bereits vom „Hammer-Hummel“, er selbst genoss jeden Augenblick des Wettkampfes, die Siegerehrung oder Interviews. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass er und der gleichaltrige Ethan Katzberg in den kommenden Jahren wohl weltweit die Hammerwurfszene beherrschen werden.

Perfektes Training in einem perfekten Umfeld

„Zu einer solchen Leistung zählen ein perfektes Training, ein perfektes Umfeld, ein perfekter Trainer“, weiß Hummel. „Das alles hatte ich.“ Sein Coach Martin Ständner kam ebenfalls nicht mehr aus dem Grinsen heraus. Einst führte der Pensionär als Bundestrainer Kirsten Münchow zu Hammerwurf-Bronze 2000 in Sidney, heute gilt er als leidenschaftlicher Selfmade-Tüftler, dem Hummel blind vertraut, und hat im Ortsteil Stadtsteinach ein eigenes Wurfzentrum aufgebaut – ohne Zutun des DLV. Dass dieser ihn im Gegensatz zu den Olympischen Spielen in Paris wenigstens für die WM in Tokio akkreditierte, damit er seinen Schützling im Stadion betreuen konnte, muss man deshalb bereits als Fortschritt verbuchen.

Ansonsten sprechen die nackten Zahlen eine klare Sprache: Deutschland liegt im Medaillenspiegel der WM von Tokio zur Halbzeit auf Platz elf, hinter Jamaika, Schweden, Frankreich, Spanien, der Schweiz und Tansania, obwohl der DLV im Nachwuchsbereich weltweit zu den Top-Nationen zählt. Da hilft im Land des Lächelns oft nur Lächeln.