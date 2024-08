Leichtathletik bei Olympia 2024: Zeitplan, Termine und Übertragung

In der Rubrik der Leichtathletik bei den Olympischen Sommerspielen 2024 werden eine ganze Menge an Wettkämpfen ausgetragen. Austragungsorte sind unter anderem die Stade de France und verschiedene Strecken durch die Pariser Innenstadt. In fast allen Entscheidungen treten Männer und Frauen getrennt voneinander an, zwei Disziplinen finden als sogenanntes Mixed statt.

Alle Informationen rund um Termine, Zeitplan und Übertragungen im TV und Stream von den Wettkämpfen der Leichtathletik bei Olympia 2024 finden Sie hier für Sie zusammengeführt.

Leichtathletik bei Olympia 2024 in Paris: Das sind die Termine im Zeitplan

Die vielen Wettkämpfe und deren Runden der Leichtathletik bei Olympia 2024 finden vom 1. bis zum 11. August 2024 statt. Hier finden Sie alle bereits angekündigten Termine der verschiedenen Disziplinen in einer Übersicht:

Donnerstag, 1. August 2024

07.30 Uhr: Herren 20 km Gehen

09.20 Uhr: Damen 20 km Gehen

Freitag, 2. August 2024

10.05 Uhr: Herren Zehnkampf 100 m

10.10 Uhr: Herren Hammerwurf Qualifikation, Gruppe A

10.15 Uhr: Damen Hochsprung Qualifikation

10.35 Uhr: Damen 100 m, Vorrunde

10.55 Uhr: Herren Zehnkampf Weitsprung

11.05 Uhr: Herren 1500 m, Runde 1

11.35 Uhr: Herren Hammerwurf Qualifikation, Gruppe B

11.50 Uhr: Damen 100 m, Runde 1

12.15 Uhr: Herren Zehnkampf Kugelstoßen

18.00 Uhr: Herren Zehnkampf Hochsprung

18.10 Uhr: Damen 5000 m, Runde 1

18.15 Uhr: Damen Dreisprung Qualifikation

18.55 Uhr: Damen Diskuswurf Qualifikation, Gruppe A

19.10 Uhr: 4x400 m Staffel Mixed, Runde 1

19.45 Uhr: Damen 800 m, Runde 1

20.10 Uhr: Herren Kugelstoßen Qualifikation

20.20 Uhr: Damen Diskuswurf Qualifikation, Gruppe B

20.50 Uhr: Herren Zehnkampf 400 m

21.20 Uhr: Herren 10.000 m Finale

Samstag, 3. August 2024

10.05 Uhr: Herren Zehnkampf 110 m Hürden

10.10 Uhr: Herren Stabhochsprung Qualifikation

10.35 Uhr: Herren 100 m, Vorrunde

10.55 Uhr: Herren Zehnkampf Diskuswurf, Gruppe A

11.10 Uhr: Damen 800 m Hoffnungsläufe

11.45 Uhr: Herren 100 m, Runde 1

12.00 Uhr: Herren Zehnkampf Diskuswurf, Gruppe B

13.40 Uhr: Herren Zehnkampf Stabhochsprung

19.10 Uhr: Herren Zehnkampf Speerwurf, Gruppe A

19.15 Uhr: Herren 1500 m Hoffnungsläufe

19.35 Uhr: Herren Kugelstoßen Finale

19.50 Uhr: Damen 100 m Halbfinale

20.10 Uhr: Herren Zehnkampf Speerwurf, Gruppe B

20.20 Uhr: Damen Dreisprung Finale

20.55 Uhr: 4x400 m Staffel Mixed Finale

21.20 Uhr: Damen 100 m Finale

21.45 Uhr: Herren Zehnkampf 1500 m

Sonntag, 4. August 2024

10.05 Uhr: Damen 3000 m Hindernislauf, Runde 1

10.20 Uhr: Damen Hammerwurf Qualifikation, Gruppe A

10.55 Uhr: Damen 200 m, Runde 1

11.00 Uhr: Herren Weitsprung Qualifikation

11.45 Uhr: Damen Hammerwurf Qualifikation, Gruppe B

11.50 Uhr: Herren 110 m Hürden, Runde 1

12.35 Uhr: Damen 400 m Hürden, Runde 1

19.05 Uhr: Herren 400 m, Runde 1

19.50 Uhr: Damen Hochsprung Finale

20.00 Uhr: Herren 100 m Halbfinale

20.30 Uhr: Herren Hammerwurf Finale

20.40 Uhr: Damen 800 m Halbfinale

21.15 Uhr: Herren 1500 m Halbfinale

21.55 Uhr: Herren 100 m Finale

Montag, 5. August 2024

10.05 Uhr: Herren 400 m Hürden, Runde 1

10.10 Uhr: Herren Diskuswurf Qualifikation, Gruppe A

10.40 Uhr: Damen Stabhochsprung Qualifikation

10.50 Uhr: Damen 400 m Hürden Hoffnungsläufe

11.20 Uhr: Herren 400 m Hoffnungsläufe

11.35 Uhr: Herren Diskuswurf Qualifikation, Gruppe B

11.55 Uhr: Damen 400 m, Runde 1

12.50 Uhr: Damen 200 m Hoffnungsläufe

19.00 Uhr: Herren Stabhochsprung Finale

19.04 Uhr: Herren 3000 m Hindernislauf, Runde 1

19.55 Uhr: Herren 200 m, Runde 1

20.30 Uhr: Damen Diskuswurf Finale

20.45 Uhr: Damen 200 m Halbfinale

21.10 Uhr: Damen 5000 m Finale

21.45 Uhr: Damen 800 m Finale

Dienstag, 6. August 2024

10.05 Uhr: Damen 1500 m, Runde 1

10.20 Uhr: Herren Speerwurf Qualifikation, Gruppe A

10.50 Uhr: Herren 110 m Hürden Hoffnungsläufe

11.15 Uhr: Damen Weitsprung Qualifikation

11.20 Uhr: Damen 400 m Hoffnungsläufe

11.50 Uhr: Herren Speerwurf Qualifikation, Gruppe B

12.00 Uhr: Herren 400 m Hürden Hoffnungsläufe

12.30 Uhr: Herren 200 m Hoffnungsläufe

19.35 Uhr: Herren 400 m Halbfinale

20.00 Uhr: Damen Hammerwurf Finale

20.07 Uhr: Damen 400 m Hürden Halbfinale

20.20 Uhr: Herren Weitsprung Finale

20.50 Uhr: Herren 1500 m Finale

21.10 Uhr: Damen 3000 m Hindernislauf Finale

21.40 Uhr: Damen 200 m Finale

Mittwoch, 7. August 2024

07.30 Uhr: Marathon Gehen Staffel Mixed

10.05 Uhr: Herren Hochsprung Qualifikation

10.15 Uhr: Damen 100 m Hürden, Runde 1

10.25 Uhr: Damen Speerwurf Qualifikation, Gruppe A

11.10 Uhr: Herren 5000 m, Runde 1

11.50 Uhr: Damen Speerwurf Qualifikation, Gruppe B

11.55 Uhr: Herren 800 m, Runde 1

12.45 Uhr: Damen 1500 m Hoffnungsläufe

19.00 Uhr: Damen Stabhochsprung Finale

19.05 Uhr: Herren 110 m Hürden Halbfinale

19.15 Uhr: Herren Dreisprung Qualifikation

19.35 Uhr: Herren 400 m Hürden Halbfinale

20.02 Uhr: Herren 200 m Halbfinale

20.25 Uhr: Herren Diskuswurf Finale

20.45 Uhr: Damen 400 m Halbfinale

21.20 Uhr: Herren 400 m Finale

21.40 Uhr: Herren 3000 m Hindernislauf Finale

Donnerstag, 8. August 2024

10.05 Uhr: Damen Siebenkampf 100 m Hürden

10.25 Uhr: Damen Kugelstoßen Qualifikation

10.35 Uhr: Damen 100 m Hürden Hoffnungsläufe

11.05 Uhr: Damen Siebenkampf Hochsprung

11.10 Uhr: Damen 4x100 m Staffel, Runde 1

11.35 Uhr: Herren 4x100 m Staffel, Runde 1

12.00 Uhr: Herren 800 m Hoffnungsläufe

19.35 Uhr: Damen 1500 m Halbfinale

19.35 Uhr: Damen Siebenkampf Kugelstoßen

20.00 Uhr: Damen Weitsprung Finale

20.25 Uhr: Herren Speerwurf Finale

20.30 Uhr: Herren 200 m Finale

20.55 Uhr: Damen Siebenkampf 200 m

21.25 Uhr: Damen 400 m Hürden Finale

21.45 Uhr: Herren 110 m Hürden Finale

Freitag, 9. August 2024

10.05 Uhr: Damen Siebenkampf Weitsprung

10.40 Uhr: Damen 4x400 m Staffel, Runde 1

11.05 Uhr: Herren 4x400 m Staffel, Runde 1

11.20 Uhr: Damen Siebenkampf Speerwurf, Gruppe A

11.30 Uhr: Herren 800 m Halbfinale

12.05 Uhr: Damen 100 m Hürden Halbfinale

12.30 Uhr: Damen Siebenkampf Speerwurf, Gruppe B

19.30 Uhr: Damen 4x100 m Staffel, Finale

19.40 Uhr: Damen Kugelstoßen Finale

19.45 Uhr: Herren 4x100 m Staffel Finale

20.00 Uhr: Damen 400 m Finale

20.10 Uhr: Herren Dreisprung Finale

20.15 Uhr: Damen Siebenkampf 800 m

20.55 Uhr: Damen 10.000 m Finale

21.45 Uhr: Herren 400 m Hürden Finale

Samstag, 10. August 2024

08.00 Uhr: Herren Marathon

19.10 Uhr: Herren Hochsprung Finale

19.25 Uhr: Herren 800 m Finale

19.40 Uhr: Damen Speerwurf Finale

19.45 Uhr: Damen 100 m Hürden Finale

20.00 Uhr: Herren 5000 m Finale

20.25 Uhr: Damen 1500 m Finale

21.12 Uhr: Herren 4x400 m Staffel Finale

21.22 Uhr: Damen 4x400 Staffel Finale

Sonntag, 11. August 2024

08.00 Uhr: Damen Marathon

Leichtathletik bei Olympia 2024: Übertragung im Free-TV

Sie möchten die Olympischen Spiele im Free-TV sehen? Dann haben wir gute Nachrichten, denn für die Übertragung von den Olympischen Sommerspielen 2024 hat Warner Bros. Discovery die Übertragungsrechte für sich gewinnen können, sodass alle Wettkämpfe auf Eurosport 1 gezeigt werden. Natürlich betrifft das auch die Disziplinen der Leichtathletik. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben ebenfalls teilweise Lizenzen für die Übertragung von Olympia ergattern können, aber werden nicht alle Wettkämpfe im TV zeigen. An insgesamt neun Sendetagen übertragen die beiden Öffentlich-Rechtlichen einige Wettkämpfe der verschiedenen Rubriken von Olympia 2024, so auch die Leichtathletik, täglich live. Welche der vielen Termine der Leichtathletik nun im linearen Fernsehen tatsächlich gezeigt werden, können Sie im Programm der ARD und des ZDFZDF hschauen. Auch das TV-Programm von Eurosport 1 bietet diesbezüglich Informationen.

So können Sie Leichtathletik bei den Olympische-Spielen 2024 im Stream sehen

Falls Sie statt der Übertragung im Free-TV einen Live-Stream bevorzugen, dann bietet Ihnen der Streamingdienst Discovery+ diese Möglichkeit - allerdings nur gegen Entgelt. Dort können Sie entweder für 5,99 Euro im Monat werbefrei oder für 3,99 Euro im Monat mit Werbungen, alle Wettkämpfe bei Olympia im Stream sehen. Dazu gehören natürlich auch die Disziplinen und deren Entscheidungen von der Leichtathletik.

Für alle, die einen kostenlosen Stream bevorzugen, bietet Sportschau.de und das Sportstudio des ZDF, eine Alternative. Dort können Sie weitere Live-Streams der olympischen Wettkämpfe auffinden. Neben den Begegnungen, die im Fernsehen übertragen werden, finden Sie dort auch Wettkämpfe ohne TV-Übertragung. Dies betrifft natürlich auch die Leichtathletik.