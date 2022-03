Leichtathletik

18:22 Uhr

Der lange Weg des Augsburgers Askovic bis zur Weltmeisterschaft

Plus Bürokratie verhindert jahrelang seinen Start an einer EM oder WM. Jetzt läuft der Augsburger Askovic für Deutschland. Und das just in der Stadt, in der er geboren ist.

Von Johannes Graf

Einen besseren Zeitpunkt hätte es für Aleksandar Askovic kaum geben können, um die internationale Bühne zu betreten. Am Wochenende wird der Augsburger bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Belgrad über die 60-Meter-Sprintstrecke starten. Der Weg bis zu dieser WM war für Askovic nicht nur sportlich eine Herausforderung. Bürokratische Hürden musste er nehmen, Trainer und Verbände überzeugen. Gefragt waren mehr Marathon- denn Sprintfähigkeiten, physisches und psychisches Durchhaltevermögen. Im Rückblick sagt Askovic: „Als Sportler und Mensch hat mich das geprägt. Jetzt merkt man, dass man Tiefen durchhalten muss und sich diese lohnen können. Man muss dranbleiben. Irgendwann zahlt es sich aus.“

