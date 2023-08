Leichtathletik

Die Suche nach einem neuen Usain Bolt geht weiter

Plus Das 100-Meter-Finale ist bei jeder Leichtathletik-WM der Höhepunkt. In Budapest ist das nicht anders. Doch Hoffnungsträger Lyles muss hart um seinen Erfolg kämpfen.

Von Reinhard Köchl

Es gibt die Leichtathletik, mit all ihrem Bemühen um Weiten, Höhen und Zeiten. Und es gibt die 100 Meter. Natürlich hat Letzteres auch irgendwie mit Sport zu tun, denn immerhin müssen die Hauptdarsteller über eine herausragende Fitness, athletische Spitzenwerte und vor allem eine extreme Beschleunigungskraft verfügen. Aber in erster Linie ist es ein Actiondrama erster Güte, vor allem, wenn wieder einmal das Finale einer Weltmeisterschaft oder von Olympischen Spielen ansteht.

Das reicht zurück bis zum blonden deutschen Strahlemann Armin Hary und erlebte erste Superlative, als uns das Schicksal das Duell des Good Guy (Carl Lewis) gegen den gedopten Bad Guy (Ben Johnson) schenkte. Vollends zum Drama, das keiner in Hollywood besser hätte inszenieren können, wurden die 100 Meter mit Usain Bolt. Er entwickelte die Nachhaltigkeit eines Serienhelden, der die Menschen zu Tausenden in die Stadien oder millionenfach vor die Fernsehgeräte lockte. Aber seit Bolt 2016 in Rio von der großen Bühne abtrat, bemühen sich die Verantwortlichen händeringend um einen adäquaten Ersatz.

