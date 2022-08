Diskuswerferin Müller beendet Karriere nach dem Istaf

Die frühere Diskus-Vizeweltmeisterin Nadine Müller beendet in der kommenden Woche ihre Karriere.

Die 36-Jährige vom SV Halle kündigte auf Instagram an, dass das Istaf in Berlin am 4. September ihr letzter Wettkampf sein werde.

Müller sprach in ihrer Mitteilung von "vielen tollen Momenten und zahlreichen Medaillen", die nach der mehr als 20 Jahre andauernden Karriere bleiben. 2011 gewann Müller WM-Silber, 2015 Bronze. 2012 und 2018 wurde sie Vize-Europameisterin und gewann insgesamt sechs Titel bei deutschen Meisterschaften.

