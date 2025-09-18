Dreispringerin Joyeux wird mit 14-Meter-Satz WM-Zehnte

Dreispringerin Caroline Joyeux ist bei ihrer Final-Premiere bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften Zehnte geworden. Beim Sieg der Kubanerin Leyanis Pérez Hernández (14,94 Meter) kam die 24-Jährige auf 14,00 Meter. Joyeux blieb im Regen von Tokio 45 Zentimeter hinter ihrer persönlichen Bestleistung und 19 Zentimeter hinter der Weite aus der Qualifikation.

Die deutsche Medaillenhoffnung Christina Honsel zog im Hochsprung genauso wie ihre Teamkollegin Imke Onnen ins Finale ein. Honsel überquerte 1,92 Meter, Onnen genügte eine Höhe von 1,88 Meter. Sie sei «einfach happy», dass sie im Endkampf am Sonntag (12.05 Uhr) stehe, sagte Honsel. Die 28-Jährige knackte in diesem Jahr erstmals die magische Zwei-Meter-Marke und gehört bei den Titelkämpfen zum Kandidatenkreis für eine Medaille.

Das Finale über 200 Meter verpasst hat Sophia Junk. Sie wurde Gesamt-13. in 22,71 Sekunden.

Icon vergrößern Hochspringerin Christina Honsel schaffte den Einzug ins WM-Finale Foto: Oliver Weiken/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hochspringerin Christina Honsel schaffte den Einzug ins WM-Finale Foto: Oliver Weiken/dpa