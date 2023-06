Leichtathletik

Fünf deutsche EM-Medaillengewinner zur Team-EM

Fünf Medaillengewinner der vergangenen Europameisterschaften in München führen die deutsche Leichtathletik-Auswahl bei der anstehenden Team-EM in Polen an.

Dabei sind Speerwurf-Europameister Julian Weber aus Mainz sowie die Sprinterinnen Lisa Mayer und Alexandra Burghardt, die EM-Gold mit der Staffel geholt hatten. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband mit. Auch Hochspringer Tobias Potye und die diesmal über 5000 Meter startende Hindernisläuferin Lea Meyer - in München jeweils mit EM-Silber dekoriert - zählen zum Aufgebot. Die EM ist Teil der Europaspiele in Polen. Allerdings werden auch einige deutsche Stars bei den Wettkämpfen vom 23. bis 25. Juni in Chorzow fehlen. Grund sind nach DLV-Angaben die laufenden Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften Ende August in Budapest oder auch leichtere Beschwerden. Nicht dabei sind Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper im Sprint, Weltsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, Langstrecklerin Konstanze Klosterhalfen oder der EM-Zweite im Stabhochsprung, Bo Kanda Lita Baehre. Dafür erhalten einige Nachwuchskräfte eine Chance. (dpa)

