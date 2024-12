Hochspringerin Jungfleisch beendet Karriere

Die frühere deutsche Hochsprungmeisterin Marie-Laurence Jungfleisch hat ihre Laufbahn beendet. «Mein Karriereende als Hochspringerin zu verkünden ist für mich nicht leicht und macht mich natürlich auch etwas wehmütig», sagte die 34 Jahre alte Leichtathletin vom VfB Stuttgart in einer Mitteilung. «Doch ich habe gemerkt, dass es für mich Zeit ist aufzuhören. Meine Prioritäten haben sich verschoben.» Sie blicke aber auf eine lange und sehr schöne Zeit im Sport zurück.

Jungfleischs größte internationale Erfolge waren EM-Bronze 2018 in Berlin sowie der vierte Platz bei den Weltmeisterschaften 2017 in London. Im Freien und in der Halle wurde sie insgesamt 14 Mal deutsche Meisterin. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 und Tokio 2021 stand sie jeweils im Finale.

Gesundheitliche Probleme

In den vergangenen Jahren litt sie jedoch unter chronischen Achillessehnenproblemen. Sie kam nicht mehr an ihre Bestleistung von 2,00 Meter heran, die sie beim Hochsprung-Meeting 2016 in Eberstadt gesprungen war.

Jungfleisch studiert derzeit Grundschullehramt an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Zudem freue sie sich auf die Geburt ihres ersten Kindes und plane, mit ihrer Familie nach Freiburg zu ziehen, hieß es in einer Mitteilung des VfB.