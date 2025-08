Hoffnung nie aufgeben: Klosterhalfen zurück bei altem Coach

Konstanze Klosterhalfen vertraut bei der erhofften Rückkehr in die Lauf-Weltspitze wieder auf ihren langjährigen Trainer Pete Julian. Nach einigen Versuchen mit anderen Coaches ist die 28 Jahre alte Leverkusenerin zurück bei dem US-Trainer in Colorado, wie sie bei den deutschen Meisterschaften in Dresden berichtete.

«Es hat sich angefühlt, als hätten wir nie aufgehört, zusammenzuarbeiten», sagte Klosterhalfen. Sie ist froh, zurück in einem vertrauten Umfeld zu sein. Seit Februar trainierte sie in den USA, in Europa dann meist in der Schweiz.

«Muss nur noch irgendwie klick machen»

In Dresden wurde sie drei Jahre nach ihrem gefeierten Europameistertitel von München Dritte über 5.000 Meter. Am Ende musste sie die Hindernis-Spezialistin Lea Meyer und Elena Burkard ziehen lassen. Das müsse man im Sport aber auch mal so hinnehmen. Das Training laufe gut, betonte die einstige WM-Dritte.

«Es fehlt noch daran, es auf die Bahn zu bringen. Ich glaube ganz fest daran, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es muss nur noch irgendwie klick machen», betonte Klosterhalfen, die laut eigenen Worten vor einigen Wochen noch ziemlich krank war.

Klosterhalfen spricht von Übertraining

Rückblickend sprach die lange Zeit beste deutsche Langstreckenläuferin von zwei nicht einfachen Jahren. «Ich war komplett körperlich am Boden, weil ich komplett im Übertraining war», sagte Klosterhalfen. Nachdem sie die WM 2023 und Olympia 2024 verpasst hatte, sind auch die Weltmeisterschaften vom 13. bis 21. September in Tokio kein Thema. Die Norm für die 5.000 Meter liegt bei 14:50,00 Minuten, in Dresden lief Klosterhalfen 15:36,77 Minuten, beim Diamond-League-Meeting in Eugene vor einigen Wochen 15:14,22 Minuten.

Auf die Frage, ob sie bereits ein Karriereende erwogen habe, antwortete Klosterhalfen: «Die Hoffnung aufgegeben habe ich nie.» Ihre Mutter habe ihr immer gut zugesprochen. «Ich weiß, dass es nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen wird», sagte Klosterhalfen. Die Europameisterschaften 2026 in Birmingham sind der nächste Höhepunkt und vielleicht für sie dann auch die nächste Chance.