Katharina Engelhardt triumphiert beim Silvesterlauf 

Die Augsburgerin setzt sich in Gersthofen auf den 9,7 Kilometern durch. Auch Viktoria-Triathlet Lukas Stahl zeigt eine sehr starke Leistung.

Beim Gersthofer Silvesterlauf-Klassiker gab es nach dem Erfolg von Kathrin Luxenhofer vor 15 Jahren wieder eine Augsburger Tagessiegerin. Katharina Engelhardt von der TG Viktoria Augsburg war mit 35:30 Minuten die schnellste Frau auf den 9,7 Kilometern. Die 31-jährige Mittelschullehrerin hatte einen souveränen Vorsprung von rund 600 Metern auf ihre zweitplatzierte Vereinskollegin Carolin Bayer. „Als Laufeinsteigerin beim Silvesterlauf vor zehn Jahren brauchte ich 15 Minuten länger“, sagte Engelhardt, die derzeit beste schwäbische Langstreckenläuferin. Die erst 17 Jahre alte Nele Fackelmann vom Survival-Running-Team des TSV Inningen überraschte als drittschnellste Frau und beste Jugendliche. Somit standen drei Augsburgerinnen auf dem Frauen-Siegerpodest.

Schnellster Mann des Tages war zum achten Mal Tobias Gröbl. Der 40-jährige Monheimer im Trikot der LG Zusam erreichte diesmal nach 30:29 Minuten das Ziel in der Gersthofer Abenstein-Arena. Rund 100 Meter dahinter überzeugte als Zweiter der Viktoria-Triathlet Lukas Stahl. Der Weltmeister in der Altersklasse 18 bis 24 ist bei den Ironman-Rennen für seine Stärke beim abschließenden Marathonlauf bekannt. In der kommenden Saison wird der 24-jährige Horgauer als Profi-Triathlet antreten. Der Silvesterlauf-Vorjahressieger Brian Weisheit aus Stadtbergen musste sich mit dem dritten Platz zufriedengeben. Dieser Top-Hindernisläufer im Dienste des mittelfränkischen LSC Höchstadt-Aisch ist nach seiner Knieverletzung noch nicht in Form.

Für die TG Viktoria war es der erfolgreichste Silvesterlauf

Die Frauen der TG Viktoria dominierten in gewohnter Weise die Mannschaftswertung, diesmal mit Katharina Engelhardt (1.), Carolin Bayer (2.) und Lea Baumgartner (9.). Auch die Viktoria-Männer mit Lukas Stahl (2.), Jan Amrhein (5.) und Lukas Steiner (6.) gewannen. Sie konnten diesmal die LG Zusam auf den zweiten Mannschaftsrang verweisen. „Das dürfte für die TG Viktoria der wohl erfolgreichste Gersthofer Silvesterlauf gewesen sein“, resümierte Adam Pilawa, der Viktoria-Cheftrainer.

Die Augsburger Leichtathleten verbuchten auch mehrere Seniorensiege. So beherrschten Richard Mayr (TG Viktoria; M-45), Barbara Auer (TG Viktoria; W-60), Andrea Dammann (TG Viktoria; W-65) und Johannes Kammerer (RV Phönix; M-70) ihre Altersklassen. Mit 1.544 Teilnehmenden und ordentlichen Siegerzeiten belegt der 56. Gersthofer Silvesterlauf wieder einen Spitzenrang unter den etwa 240 Silvesterläufen in Deutschland. Das Laufjahr 2024 beginnt bereits am Samstag, 6. Januar, mit dem 39. Dreikönigslauf in Aichach. Der Startschuss für die hügeligen 8,2 Kilometer erfolgt um 10.30 Uhr im Josef-Bestler-Stadion.

Männer (9,7 Kilometer): 1. Tobias Gröbl (LG Zusam) 30:29 Minuten, 2. Lukas Stahl (TG Viktoria) 30:51, 3. Brian Weisheit (LSC Höchstadt) 31:04, 4. Luis Rühl (TSV Harburg) 31:21, 5. Jan Amrhein (TG Viktoria) 31:50, 6. Lukas Steiner (TG Viktoria) 32:05, 7. Mario Leser (LG Zusam) 32:35, 8. Maximilian Lippert (TG Viktoria) 32:43.

Frauen (9,7 Kilometer): 1. Katharina Engelhardt (TG Viktoria) 35:30 Minuten, 2. Carolin Bayer (TG Viktoria) 37:41, 3. Nele Fackelmann (TSV Inningen) 38:59, 4. Mareike Ressing (TSV Penzberg) 39:02, 5. Bettina Sattler (LG Zusam) 39:14, 6. Hannah Sassnink (LC Aichach) 40:01, 7. Lisa Petkov (LG München) 40:20, 8. Emma Paul (TSV Bobingen) 40:34.