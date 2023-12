Kenianerin Chebet läuft Weltrekord über fünf Kilometer

Am Silvestertag unterbietet die Kenianerin Beatrice Chebet die bisherige Bestmarke über fünf Kilometer auf der Straße deutlich. Sie sichert sich damit gleich zwei Rekorde.

Die kenianische Läuferin Beatrice Chebet hat am Silvestertag den Weltrekord über fünf Kilometer auf der Straße verbessert. Die 23-Jährige lief bei einem Rennen in Barcelona die Distanz in der Rekordzeit von 14:13 Minuten. Damit unterbot die WM-Dritte von 2023 die bisherigen Rekordmarken sowohl für reine Frauenrennen als auch für gemischte Läufe, wie der Leichtathletik-Weltverband World Athletics mitteilte.

In reinen Frauenrennen war Senbere Teferi aus Äthiopien 2021 in Herzogenaurach in der bisherigen Rekordzeit von 14:29 Minuten ins Ziel gekommen. Die Bestmarke für Frauen in gemischten Rennen lag bei 14:19 Minuten, aufgestellt von der Äthiopierin Ejegayehu Taye 2021 in Barcelona. Der Verband führt die Bestzeiten in zwei getrennten Wertungen.

(dpa)