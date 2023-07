Klosterhalfen über 800 Meter bei deutscher Meisterschaft

Konstanze Klosterhalfen startet bei den deutschen Meisterschaften in Kassel über 800 Meter. Zuletzt lief es bei der Leichtathletin nicht wie gewünscht.

5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen wird bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften an diesem Wochenende in Kassel über 800 Meter antreten.

Die 26-Jährige hatte am vergangenen Sonntag beim Diamond-League-Meeting in Stockholm auf der längeren 5000-Meter-Distanz enttäuscht und war mit großem Rückstand nur auf Platz 14 gekommen. Klosterhalfen zeigte sich danach unzufrieden mit ihrer Leistung.

Cheftrainerin Annett Stein vom Deutschen Leichtathletik-Verband sagte, sie gehe davon aus, dass es bei der in den USA trainierenden Leverkusenerin zwischen der Hallen-EM Anfang März und dem Rennen in Stockholm eine "Irritation" gegeben habe. Bei der Hallen-EM hatte Klosterhalfen Platz zwei über 3000 Meter belegt. Stein erwartet aber in diesem Monat noch einen Leistungssprung bei der einstigen WM-Dritten, die eine der deutschen Hoffnungen für die Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. August in Budapest ist.

Die zuletzt angeschlagene Team-Europameisterinnen Rebekka Haase und Alexandra Burghardt dürften laut Stein am Wochenende im Sprint dabei sein. Ausfallen wird dagegen Stabhochspringer Torben Blech. Der Mitfavorit hatte zuletzt erneut Probleme im Fuß und kann deswegen nicht starten. Die Wettbewerbe im Stabhochsprung sind im Rahmen der Finals an das Rheinufer nach Düsseldorf ausgelagert. Bereits an diesem Donnerstag ermitteln die Frauen ihre Meisterin, die Männer folgen dann am Freitag.

(dpa)