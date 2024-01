Krause zu Rückkehr nach Babypause: "Echtes Familienprojekt"

Gesa Krause hat ihr Lauf-Comeback nach der Geburt ihrer Tochter gegeben und will nun nach Paris. Alleine schafft sie das nicht.

Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause benötigt bei ihrem Comeback nach ihrer Babypause viel Unterstützung.

"Ich bin sehr dankbar und weiß es sehr zu schätzen, dass ich volle Rückendeckung von meinem Lebensgefährten, meiner Familie und meinem Freundeskreis habe", sagte die Leichtathletin in einem Interview mit "sport1.de" "Wir gehen alles gemeinsam an, ein echtes Familienprojekt."

Nach der Geburt ihrer Tochter Lola hat die Läuferin ihr erstes Rennen beim Silvesterlauf in Trier absolviert. Ihr Ziel sind die Olympischen Spiele im Sommer in Paris. "Der Gedanke daran, dass Lola in Paris im Stadion sitzen wird, ihrer Mama zuschauen wird, ist schon sehr emotional und eine riesige Motivation für mich", sagte die 31-Jährige.

Olympia in Paris wären ihre vierten Sommerspiele.

(dpa)