Lückenkemper im WM-Halbfinale - «Keine einfach Nummer»

Gina Lückenkemper hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio mit etwas Zittern das Halbfinale über 100 Meter erreicht. Die deutsche Meisterin vom SCC Berlin landete in 11,12 Sekunden insgesamt auf dem 13. Rang der Vorläufe.

Im Vorlauf mit Weltmeisterin Sha'Carri Richardson und der mehrfach bei WM und Olympia erfolgreichen Jamaikanerin Shericka Jackson belegte Lückenkemper Rang vier. Sie verpasste damit die direkte Qualifikation, schaffte es aber als eine der drei schnellsten Sprinterinnen dahinter. Sie habe «mit einen der schwersten Läufe erwischt», sagte Lückenkemper in der ARD. «Das ist keine einfache Nummer gewesen.»

Die Doppel-Europameisterin von München 2022 will bei den Titelkämpfen in der japanischen Metropole ihr erstes globales Einzelfinale erreichen. Lisa Mayer vom Sprintteam Wetzlar und Sina Mayer aus Zweibrücken schieden im Vorlauf aus.