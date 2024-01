Mihambo für Perspektivwechsel bei Bundesjugendspielen

Nach Ansicht von Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo können die Bundesjugendspiele durch einen Perspektivwechsel ihren Wettkampfcharakter behalten.

Nach ihrer Meinung laufe in der Debatte falsch, dass Platzierungen mit der Wertigkeit von Personen gleichgesetzt würden, sagte die 29-Jährige der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Dies müsse entkoppelt werden, als Letzter könne man genauso viel wert sein wie als Erster. "Wenn wir das gelernt haben, wäre es viel gesünder, als keinen Wettkampf mehr zu machen, kein Sich-Messen mehr stattfinden zu lassen zwischen Kindern", sagte die zweimalige Weltmeisterin.

Seit diesem Schuljahr werden die jährlich stattfindenden Spiele in der Sportart Leichtathletik für alle Grundschulkinder bis zur vierten Klasse nur noch als Wettbewerb und nicht mehr als Wettkampf organisiert. Bislang war das nur in den ersten beiden Klassen der Fall. Der Leistungscharakter der Bundesjugendspiele tritt so in den Hintergrund.

(dpa)