Mihambo springt bei Weitsprung-Revolution zum Sieg

Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat sich auch bei der Weitsprung-Revolution in Düsseldorf in sehr guter Frühform präsentiert. Die 31-Jährige sprang beim Istaf Indoor 6,87 Meter und sicherte sich damit den Sieg. In Abwesenheit der ganz großen internationalen Konkurrenz wurde Pauline Hondema aus den Niederlanden mit 6,68 Metern Zweite.

Schon bei den Leichtathletik-Meetings in Dortmund und Karlsruhe hatte Mihambo in diesem Jahr den ersten Platz belegt. In Karlsruhe stellte sie mit 7,07 Metern sogar eine Weltjahresbestleistung auf.

Neues Weitsprung-Regelwerk erstmals auf größerer Bühne

Wie alle anderen Weitspringerinnen hob auch die Europameisterin in Düsseldorf nicht vom klassischen Absprungbalken, sondern von einer sogenannten Take-Off-Zone ab. Die Regel wurde erstmals auf größerer Bühne getestet. Für die offizielle Weltrangliste wurden zusätzlich auch noch die Weiten nach dem üblichen Regelwerk gemessen.

Bei der vom Weltverband World Athletics entwickelten neuen Variante wird die effektive Weite gemessen. Die Zahl der Fehlversuche durch Übertreten soll zudem drastisch verringert werden. Die Zone ist 40 Zentimeter lang, das klassische Absprungbrett 20 Zentimeter.

Lückenkemper tritt nicht zum Finale an, aber gibt Entwarnung

Die frühere Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper konnte bei dem Hallen-Event in Düsseldorf zum Finale über die 60 Meter nicht antreten, nachdem sie im Vorlauf einen Krampf im rechten Oberschenkel erlitten hatte. Sie wolle kein weiteres Risiko eingehen, begründete Lückenkemper ihre Entscheidung. Schon am Freitag beim Istaf Indoor in Berlin will sie schon wieder starten.

Beste Deutsche beim Sieg der Britin Bianca Williams wurde Sophia Junk als Fünfte. Bei den Männern überraschte der 21-jährige Chidiera Onuoha in 6,57 Sekunden hinter dem siegreichen Schweden Henrik Larsson (6,54 Sekunden).

Hürdensprinterin Schneider siegt

Über die 60 Meter Hürden siegte Rosina Schneider in einem spannenden Rennen mit persönlicher Bestleistung in 7,96 Sekunden knapp vor Marlene Meier (7,97 Sekunden), die ebenfalls ihre persönliche Bestmarke knackte. Manuel Mordi wurde bei den Männern mit 7,56 Sekunden beim Sieg des Polen Jakub Szymanski Dritter.

Hürdensprinterin Rosina Schneider ließ sich nach ihrem Sieg in Düsseldorf feiern. Foto: Bernd Thissen/dpa

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo war beim Hallen-Meeting in Düsseldorf einer der großen Stars. Foto: Bernd Thissen/dpa