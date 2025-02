Mihambo springt in Karlsruhe weiter als einst Drechsler

Mit Weltjahresbestleistung hat Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo eine 30 Jahre alte Marke von Heike Drechsler geknackt. Beim internationalen Leichtathletik-Hallen-Meeting in Karlsruhe gewann die Sportlerin von der LG Kurpfalz mit 7,07 Metern. Damit landete sie einen Zentimeter weiter als Weitsprung-Legende Heike Drechsler im Jahr 1994. Als erste Weitspringerin in diesem Jahr weltweit überbot sie die sieben Meter.

«Gibt noch andere Rekorde»

«Es ist natürlich immer schön, einen Meeting-Rekord zu erreichen», sagte Mihambo vier Tage nach ihrem 31. Geburtstag. «Natürlich sind es große Fußstapfen und es gibt natürlich andere Rekorde, die noch spannender sind als so einen Meeting-Rekord. Aber das sind eben auch Dinge, die man jetzt nicht unbedingt jeden Tag erreichen kann. Da muss viel zusammenkommen.»

Damit zielte Mihambo auf Drechslers deutschen Rekord aus dem Jahr 1988 ab, der liegt bei 7,48 Meter. Mihambos Bestweite steht bei 7,30 Meter, gesprungen bei ihrem WM-Sieg im Jahr 2019. In der Europahalle, in die das Meeting zum 40-jährigen Jubiläum nach der Sanierung zurückkehren konnte, gewann Mihambo vor Mikaelle Assani (Baden-Baden). Im sechsten Versuch sprang die umjubelte Lokalmatadorin Assani 6,79 Meter. Dritte wurde die Bulgarin Plamena Mitkowa mit 6,55 Meter.

Jahreshöhepunkt für Mihambo besonders

Schon bei ihrem Wettkampf-Comeback im Januar in Dortmund nach fünf Monaten Pause hatte sich Mihambo gut in Form präsentiert. Nach ihren 6,79 Metern dort steigerte sich Deutschlands Leichtathletik-Star nun weiter. Die dreimalige Sportlerin des Jahres hatte nach Olympia-Silber wegen der Folgen einer Corona-Infektion die vergangene Saison vorzeitig beendet. In diesem Jahr sind die Weltmeisterschaften in Tokio im September der Höhepunkt. Für Mihambo ist der Ort besonders, denn dort gewann sie im Jahr 2021 Olympiagold.