Ogunleye und Mihambo bei Karlsruher Hallen-Meeting

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye und die Weitsprung-Silbermedaillengewinnerin Maleika Mihambo starten beim Hallen-Meeting der Leichtathletik in Karlsruhe. Ogyunley, die im vergangenen Sommer in Paris Gold gewann, trifft am 7. Februar auf hochkarätige Konkurrenz, teilten die Veranstalter um Meeting-Sportdirektor Alain Blondel mit.

Neben der 26-jährigen Ogunleye von der MTG Mannheim sind im Kugelstoßen auch die Weltmeisterin Chase Jackson aus den USA sowie die kanadische Vize-Weltmeisterin Sarah Mitton am Start. Damit treffen in der Europahalle die besten drei Kugelstoßerinnen der aktuellen Weltrangliste aufeinander.

Mihambo, die 30 Jahre alte Olympiasiegerin von Tokio und zweimalige Weltmeisterin, kämpft im Weitsprung unter anderem gegen die Karlsruher Lokalmatadorin Mikaelle Assani um den Sieg. Assani sprang bei den Europameisterschaften 2024 in Rom auf den vierten Platz. Mihambo sicherte sich dort den EM-Titel.