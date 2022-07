Olympiasieger Kipchoge geht bei Berlin-Marathon an den Start

Marathon-Weltrekordler Eliud Kipchoge wird beim Berlin-Marathon im September gegen Vorjahressieger Guye Adola antreten.

"Berlin ist der schnellste Kurs. Hier kann der Mensch sein Potenzial unter Beweis stellen und an seine Grenzen gehen", wurde der 37 Jahre alte Kenianer in einer Mitteilung der Veranstalter zitiert.

Der zweimalige Olympiasieger hatte 2018 in Berlin in 2:01:39 Stunden den Marathon-Weltrekord aufgestellt. In diesem Jahr werden am 25. September in der deutschen Hauptstadt die 42,195 Kilometer gelaufen. Bei den am kommenden Freitag beginnenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene in den USA wird Kipchoge nicht antreten.

Der 31-jährige Äthiopier Adola hatte den Berlin-Marathon im vergangenen Jahr bei hohen Temperaturen in 2:05:45 Stunden überraschend gewonnen. In diesem Jahr erwarten die Organisatoren nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 45.000 Läufer und Läuferinnen aus etwa 150 Nationen.

(dpa)