Seville stellt Weltjahresbestzeit über 100 Meter auf

Jamaikas Sprintstar Oblique Seville ist beim Heim-Meeting in Kingston nicht aufzuhalten. Selbst der Weltmeister kommt nicht hinterher.

Sprintstar Oblique Seville hat über 100 Meter eine Weltjahresbestzeit aufgestellt. Beim Meeting in Jamaikas Hauptstadt Kingston überquerte der 23 Jahre alte Lokalmatador nach 9,82 Sekunden die Ziellinie. Weltmeister Noah Lyles aus den USA wurde in 9,85 Sekunden Zweiter. Zuvor war in diesem Jahr noch kein Athlet unter regulären Bedingungen unter 9,90 Sekunden geblieben.

Seville fehlen bislang die ganz großen Einzel-Erfolge, bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften hatte er als Vierter eine Medaille jeweils knapp verpasst. Bei den Olympischen Spielen in knapp zwei Monaten in Paris will Seville die Nachfolge seines Landsmanns Usain Bolt antreten.

Der frühere Superstar gewann 2008, 2012 und 2016 über 100 Meter olympisches Gold und hält noch immer den Weltrekord. Auf der blauen Bahn in Berlin war Bolt 2009 in 9,58 Sekunden zum WM-Titel gesprintet.

