Siebenkämpfer Steinforth gewinnt WM-Bronze

Mehrkämpfer Till Steinforth hat bei den Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathleten die Bronzemedaille gewonnen. Der 22-Jährige musste sich bei den Titelkämpfen in Nanjing im Siebenkampf mit 6.275 Punkten nur dem Norweger Sander Skotheim (6.475 Punkte) und dem Esten Johannes Erm (6.437) geschlagen geben.

Für den deutschen Verband, der in China nur mit einem Mini-Team angetreten war, war es die einzige Medaille dieser Wettkämpfe. Anders als bei Bronze bei den Europameisterschaften unter dem Hallendach vor zwei Wochen in den Niederlanden blieb Steinforth hinter dem deutschen Rekord zurück. In Apeldoorn hatte der Sportler vom SV Halle mit 6.388 Punkten Zehnkampf-Star Leo Neugebauer die Hallen-Bestmarke abgenommen.

100-Mal 6 Meter oder höher

Am Tag, nachdem der schwedische Olympiasieger Armand Duplantis zum 100. Mal 6 Meter oder höher gesprungen war und seinen nächsten Titel im Stabhochsprung gefeiert hatte, überzeugte Steinforth im Siebenkampf seinerseits im Stabhochsprung mit 5,20 Metern. Noch besser war er über 60 Meter Hürden unterwegs, als er in 7,85 Sekunden die beste Zeit aller Teilnehmer lief. Über 1.000 Meter ließ sich der Olympia-15. die Medaille nicht mehr nehmen. Teamkollege Tim Nowak wurde Siebter.

Nicht ganz so weit nach vorn wie für Steinforth ging es für Hochspringerin Imke Onnen (Köln). Mit 1,92 Metern belegte sie beim Sieg der australischen Titelverteidigerin Nicola Olyslagers (1,97) den sechsten Platz.

WM ohne deutsche Topstars

Die meisten aus dem DLV-Team um die Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo (Weitsprung) und Yemisi Ogunleye (Kugelstoßen) ließen das Hallen-Event im Jahr mit den Weltmeisterschaften im Freien in Tokio als Höhepunkt aus. In Abwesenheit von Mihambo überraschte die Amerikanerin Claire Bryant mit 6,96 Metern bei ihrem Sieg im Weitsprung. Mitfavoritin Sarah Mitton aus Kanada holte sich im Kugelstoß-Wettkampf ohne Ogunleye mit 20,48 Metern den Titel.

Mit einer magischen Marke zum Titel: Armand Duplantis aus Schweden. Foto: Song Yanhua/XinHua/dpa

Till Steinforth lieferte einen starken Siebenkampf ab. Foto: Song Yanhua/XinHua/dpa

Wird sie eine Konkurrentin von Malaika Mihambo im Sommer? Weitsprung-Weltmeisterin Claire Bryant aus den USA. Foto: Vincent Thian/AP/dpa