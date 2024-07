Siebenkämpferin Schäfer beendet nach Olympia ihre Karriere

Siebenkämpferin Carolin Schäfer beendet nach den Olympischen Spielen in Paris ihre Karriere. Das gab die frühere Vize-Weltmeisterin auf Instagram bekannt.

«Paris wird mein letzter Tanz», schrieb die 32-Jährige und ergänzte: «Lange reifte diese Entscheidung in mir und mit den Olympischen Spielen in Paris kann ich mir für mich keinen schöneren Abschluss vorstellen, als auf der größten Sportbühne der Welt "Lebewohl" zu sagen.»

Schäfer gewann bei der Leichtathletik-WM 2017 in London Silber, bei den Heim-Europameisterschaften in Berlin ein Jahr später holte sie Bronze. «Ich bin erfüllt, dankbar und glücklich eine solch lange und erfolgreiche Karriere erlebt zu haben und blicke voller Vorfreude auf all die neuen Abenteuer und Abschnitte in meinem Leben, die nach Paris auf mich warten werden.»