Leichtathletik

vor 50 Min.

Sprinter Aleksandar Askovic aus Augsburg verpasst die Hallen-EM

Plus Dem Augsburger Sprinter Aleksandar Askovic traute der Deutsche Leichtathletik-Verband bei der Hallen-EM eine Medaillenchance zu. Doch der 25-Jährige muss seinen Start über 60 Meter absagen.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Gespürt hat es Aleksandar Askovic sofort. Im Moment einer seiner größten Erfolge als Leichathlet. Als er als Erster die Ziellinie beim 60-Meter-Sprint bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund überquert hatte. "Ich kann es nur mit einem Plopp beschreiben", sagt Askovic rund eine Woche später. Der Beuger am hinteren Oberschenkel wurde verletzt, einige Muskelfasern in Mitleidenschaft gezogen. So stark, dass der 25-Jährige seinen Start bei der Hallen-Europameisterschaft in Istanbul (von Donnerstag bis Sonntag) absagen muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen