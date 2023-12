Leichtathletik

23:04 Uhr

Sprinter Aleksandar Askovic träumt weiter von den Olympischen Spielen

Plus Der Augsburger Sprinter Aleksandar Askovic erfüllte die Norm für den Perspektivkader der 4×100-Meter-Staffel. Doch aufgenommen wurde er nicht.

Als Sprinter Aleksandar Askovic Ende Mai im Vorlauf bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim (18 Kilometer nördlich von Heidelberg) mit 10,21 Sekunden über die 100 Meter die Bundeskader-Norm für die Staffel erfüllt hatte, da hatte der 26-jährige Augsburger die Hoffnung, dass er seinem Traum von den Olympischen Spielen im Sommer 2024 in Frankreich ein gutes Stück nähergekommen war. Mit der finanziellen und strukturellen Förderung des Perspektivkaders hätte er sich gezielt auf sein Ziel vorbereiten können: die Qualifikation für die deutsche Sprinterstaffel. Sieben Monate später ist die Ernüchterung groß.

Tiefschlag für Aleksandar Askovic

Als Anfang November der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) seine Kader bekannt gab, fehlte der Name Aleksandar Askovic. Trotz einer guten Saison 2023. „Das war schon ein heftiger Tiefschlag für mich, weil ich die Norm ja erfüllt habe“, gesteht Askovic ein paar Wochen später. „Ich hatte gehofft, dass ich in dieser Saison endlich vom Deutschen Leichtathletik-Verband unterstützt und somit auch am Bundesstützpunkt in München besser gefördert werde.“

