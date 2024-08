Erst Bronze, dann Rollstuhl: Sprinter Lyles besiegt

Leichtathletik-Star Noah Lyles wird die angepeilte Gold-Serie bei den Olympischen Spielen in Paris nach dem hauchdünnen Triumph über 100 Meter nicht mehr verwirklichen. Der Amerikaner (19,70 Sekunden) wurde über 200 Meter von Letsile Tebogo geschlagen und musste sich im Stade de France in Saint-Denis mit der Bronzemedaille zufriedengeben. Der Sprinter aus Botswana holte sich Gold in 19,46 Sekunden.

100-Meter-Olympiasieger Lyles wurde mit einem Rollstuhl aus dem Innenraum gebracht, weil er diesen auf eigenen Beinen nicht mehr verlassen konnte. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Der US-Verband kündigte eine Mitteilung zum Gesundheitszustand des Sprinters an.

Auf dem Silber-Rang landete der Amerikaner Kenny Bednarek, der nach 19,62 Sekunden ins Ziel kam. Der Kölner Joshua Hartmann hatte es immerhin in das Halbfinale geschafft. Durch diese verpasste Goldmedaille hat Lyles keine Chance mehr, sein großes Olympia-Vorhaben zu verwirklichen. Er wollte über 100 und 200 Meter gewinnen und zudem mit den beiden amerikanischen Staffeln über 4x100 sowie 4x400 Meter.