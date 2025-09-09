„Unfassbar, wie auf den Punkt genau ich an dem Tag performt habe“ – Ogunleye staunt über sich selbst

Selbst als Yemisi Ogunleye am Abend des 9. August 2024 zu ihrem letzten Versuch den Ring des Stade de France in Paris betrat, kannten sie noch allenfalls Insider. Die damals 25-jährige Kugelstoßerin lag auf dem zweiten Platz und wusste bereits, dass sie Edelmetall sicher hatte. Aber in einer Zeit, in der nur mehr der Sieger im Rampenlicht steht und eine verpasste Torchance bei einem Fußball-Bundesligaspiel größere Aufmerksamkeit erfährt als eine Medaille bei internationalen Leichtathletik-Wettkämpfen, schien ihr Erfolg zu einer olympischen Randnotiz zu verkommen.

Ogunleye jonglierte ihre vier Kilo schwere Kugel mit einem seltsam entspannten Lächeln, das überhaupt nicht zu dieser Alles-oder-Nichts-Situation passen wollte, forderte die 60.000 Menschen zum rhythmischen Klatschen auf und erhob beide Hände gen Himmel. Dann betrat sie den Tunnel. Mit einer fulminanten, technisch nahezu perfekten Drehung feuerte die Frau, die nicht nur optisch den Gegenentwurf zu ihren wesentlich stämmigeren Kolleginnen darstellt, ihr Arbeitsgerät auf genau 20,00 Meter. Das Stadion flippte aus, Ogunleye schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen, betete, wartete die Ewigkeit von einer Minute auf die offizielle Bekanntgabe der Weite und sank dann fassungslos zu Boden. Just in diesem Augenblick war sie Olympiasiegerin geworden. Eine deutsche Sportheldin für die Ewigkeit.

Yemisi Ogunleye hat viel Selbstvertrauen getankt

Sich an den üblichen Gradmessern ihres Sports zu orientieren, das ist der Mannheimerin wichtig, sie selbst will ja immer noch die Sportlerin bleiben, die sie vor der Goldnacht von Paris war. Aber klar – eines hat sie jetzt dazugewonnen: das Selbstvertrauen, ihr Talent ganz ausschöpfen zu können, überhaupt nicht erst an mögliche Grenzen zu denken. „Ich habe erst vor Kurzem noch mal den Stoß gesehen, und es ist immer noch unfassbar, wie auf den Punkt genau ich an dem Tag performt habe“, staunt Yemisi Ogunleye.

„Jedes Mal, wenn ich als Olympiasiegerin vorgestellt werde, ist das ein Gänsehautmoment für mich“, sagt die Kugelstoßerin. Und die 20,00 Meter dieses traumhaften Abends in der französischen Hauptstadt waren beileibe keine Eintagsfliege. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften im Februar stellte sie mit 20,27 Metern eine persönliche Bestweite auf, sie zählt selbstverständlich zu den heißen deutschen Medaillenkandidatinnen bei den am Samstag beginnenden Weltmeisterschaften in Tokio. Das Erlebnis von Paris gebe ihr „einen gewissen Rückhalt. Ich muss niemandem mehr was beweisen. Mit der Freude gehe ich in jeden Wettkampf rein“, betont sie. Und die stets gut gelaunte Athletin kostet diese Gefühlslage inzwischen in vollen Zügen aus, denn in ihrer Jugend wurde sie wegen ihrer Hauptfarbe von Gleichaltrigen gemobbt.

Unvergessen bleibt auch ihre Pressekonferenz von Paris, als sie, eingerahmt von den Silber- und Bronzemedaillengewinnerinnen Maddison-Lee Wesche (Neuseeland) und Jiayuan Song (China) plötzlich zu singen begann. Ogunleye offenbarte, was ihr beim entscheidenden Stoß den nötigen Rückhalt gab. „Ich habe einfach gesagt: Gott, geh du mit mir in den Ring und gib mir die Kraft und den nötigen Mut, einfach loszulassen.“ Dann stimmte sie einen Gospel an, die afroamerikanische, musikalische Verkündungsvariante des Evangeliums, wie sie es zu Hause in ihrem Mannheimer Kirchenchor und regelmäßig bei großen Wettkämpfen tut. Die Neuseeländerin und die Chinesin grinsten verlegen, die Medienvertreter hatten ihre perfekte Geschichte und sie bekam später sogar einen christlichen Medienpreis dafür.

Inzwischen kennt jeder die Kugelstoßerin, ihretwegen nahmen plötzlich Leichtathletik-Meetings das Kugelstoßen ins Programm auf. „Natürlich öffnen sich viele neue Türen durch den Olympiasieg“, weiß sie „Ich denke trotzdem aber auch an die Generation, die nach mir kommt. Nicht jeder hat dieses Privileg, bei der Bundeswehr zu sein oder bei der Bundespolizei, um sich den Sport auf so einem Level auch finanzieren zu können.“ So bekommt die Sportförderung in Deutschland von der Olympiasiegerin kein gutes Zeugnis. Von den 20.000 Euro, die sie für Gold bekommen habe, sei nach Abzug aller Abgaben nicht genug Geld übrig, um die strukturellen Probleme zu kompensieren. „Ich muss um alles kämpfen, um jedes Trainingsgerät, um jeden Medizinball, den ich brauche“, verriet sie gegenüber dem Stern.

Nicht nur deshalb nimmt Yemisi Ogunleye ihre neue Rolle als Botschafterin für das Kugelstoßen gerne an. Vor ihr hatte es zuletzt 1996 in Atlanta einen deutschen Olympiasieg durch Astrid Kumbernuss gegeben. Die lobt ihre Nachfolgerin: „Sie hat eine tolle Ausstrahlung und sieht sympathisch aus. Etwas Besseres kann dem Kugelstoßen in Deutschland gar nicht passieren“, betont Kumbernuss, und wagt sogar einen Blick in die Glaskugel: „Da kommt noch ganz viel!“ Vielleicht schon in Tokio…