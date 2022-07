Alle Infos zur Leichtathletik-WM 2022: Termine, Übertragung, Sportarten

Leichtathletik-WM 2022: Hier finden Sie alle Infos rund um die Termine im Zeitplan, die Sportarten und die Übertragung im Free-TV oder Live-Stream.

Leichtathletik-WM 2022: Zehn Tage lang messen sich die weltbesten Leichtathletik-Profis im US-amerikanischen Eugene, Oregon miteinander. Zum ersten Mal wird das Event in den USA ausgerichtet. Welche Zeitpläne gelten für die unterschiedlichen Sportarten? Wo werden die Wettkämpfe im deutschen Fernsehen und im Internet übertragen? Im Free-TV, bei ARD, ZDF oder Eurosport oder doch bei Sky und DAZN? Das erfahren Sie hier.

Zeitplan und Termine der Leichtathletik-WM 2022

Die Leichtathletik-WM 2022 startete am 15. Juli und endet am 24. Juli 2022. Den exakten Zeitplan mit allen Uhrzeiten und Sportarten entnehmen Sie der folgenden Tabelle. Final-Wettkämpfe haben wir gefettet, Uhrzeiten nach der deutschen Zeit (MESZ) angegeben. Nach Eugene, Oregon besteht eine neunstündige Zeitverschiebung. Daher endet die Leichtathletik-WM für deutsche Fans in der Nacht zum 25. Juli 2022.

Datum Uhrzeit (MESZ) Wettkampf Free-TV Live-Stream Freitag, 15.7.22 18.05 Uhr Hammerwerfen Männer





19.10 Uhr Hochsprung Männer





19.30 Uhr Hammerwerfen Männer ARD sportschau.de

20.45 Uhr 4x400 m Staffellauf

sportschau .de

21.05 Uhr Hammerwerfen Frauen

sportschau.de

21.30 Uhr 100 m Lauf Männer





22.10 Uhr 20 km Gehen Frauen

sportschau.de

22.30 Uhr Hammerwerfen Frauen

sportschau.de Samstag, 16.7.22 0.10 Uhr 20 km Gehen Männer

sportschau.de

2.05 Uhr Kugelstoßen Frauen ARD sportschau.de

2.15 Uhr 3000 m Hindernislauf Männer ARD sportschau.de

2.20 Uhr Stabhochsprung Frauen ARD sportschau.de

3 Uhr Weitsprung Männer ARD sportschau.de

3.10 Uhr 1500 m Lauf Frauen ARD sportschau.de

3.50 Uhr 100 m Lauf Männer ARD sportschau.de

3.55 Uhr Kugelstoßen Männer ARD sportschau.de

4.50 Uhr 4x400 m Staffellauf ARD sportschau.de

19.30 Uhr Dreisprung Frauen

sportschau.de

19.35 Uhr 3000 m Hindernislauf Frauen

sportschau.de

20.10 Uhr Hochsprung Frauen

sportschau.de

20.25 Uhr 110 m Hürden Männer

sportschau.de

21 Uhr Hammerwerfen Männer

sportschau.de

21.20 Uhr 10.000 m Lauf Frauen

sportschau.de

22.20 Uhr 400 m Hürden Männer

sportschau.de Sonntag, 17.7.22 2.10 Uhr 100 m Lauf Frauen ZDF



3 Uhr 100 m Lauf Männer ZDF



3.20 Uhr Weitsprung Männer ZDF



3.25 Uhr Kugelstoßen Männer ZDF



3.30 Uhr 1500 m Lauf Männer ZDF



4.05 Uhr 1500 m Lauf Frauen ZDF



4.50 Uhr 100 m Lauf Männer ZDF



15.15 Uhr Marathon Männer

sportschau.de

19.35 Uhr 100 m Hürden Frauen





20.05 Uhr 400 m Lauf Männer





20.35 Uhr Hochsprung Frauen





20.35 Uhr Hammerwerfen Frauen





21 Uhr 400 m Lauf Frauen





22 Uhr 10.000 m Lauf Männer





22.45 Uhr Kugelstoßen Frauen



Montag, 18.7.22 2.05 Uhr 110 m Hürden Männer ZDF



2.05 Uhr Diskuswerfen Männer ZDF



2.25 Uhr Stabhochsprung Frauen ZDF



2.33 Uhr 100 m Lauf Frauen ZDF



3.03 Uhr 400 m Hürden Männer ZDF



3.27 Uhr Kugelstoßen Männer ZDF



3.30 Uhr Diskuswerfen Männer ZDF



3.38 Uhr 200 m Lauf Frauen ZDF



4 Uhr 1500 m Lauf Männer ZDF



4.30 Uhr 110 m Hürden Männer ZDF



4.50 Uhr 100 m Lauf Frauen ZDF



15.15 Uhr Marathon Frauen

sportschau.de

18.35 Uhr Weitsprung Frauen

sportschau.de

19.55 Uhr Speerwurf Frauen

sportschau.de

21.05 Uhr Speerwurf Frauen

sportschau.de Dienstag, 19.7.22 2.05 Uhr 200 m Lauf Männer ARD sportschau.de

2.10 Uhr Diskuswerfen Frauen ARD sportschau.de

2.45 Uhr Hochsprung Männer ARD sportschau.de

3 Uhr 200 m Lauf Frauen ARD sportschau.de

3.20 Uhr Dreisprung Frauen ARD sportschau.de

3.35 Uhr Diskuswerfen Frauen ARD sportschau.de

3.55 Uhr 800 m Lauf Frauen ARD sportschau.de

4.20 Uhr 3000 m Hindernislauf Männer ARD sportschau.de

4.50 Uhr 1500 m Lauf Frauen ARD sportschau.de Mittwoch, 20.7.22 2.15 Uhr 400 m Hürden Frauen ZDF



2.40 Uhr Hochsprung Frauen ZDF



3.05 Uhr 200 m Lauf Frauen ZDF



3.33 Uhr Diskuswerfen Männer ZDF



3.50 Uhr 200 m Lauf Männer ZDF



4.30 Uhr 1500 m Lauf Männer ZDF



4.50 Uhr 400 m Hürden Männer ZDF

Donnerstag, 21.7.22 0.20 Uhr Speerwurf Frauen





1.25 Uhr 5000 m Lauf Frauen





1.50 Uhr Speerwurf Frauen ARD sportschau .de

2.20 Uhr 800 m Lauf Männer ARD sportschau.de

3.15 Uhr 400 m Hürden Frauen ARD sportschau.de

3.30 Uhr Diskuswerfen Frauen ARD sportschau.de

3.45 Uhr 400 m Lauf Frauen ARD sportschau.de

4.15 Uhr 400 m Lauf Männer ARD sportschau.de

4.45 Uhr 3000 m Hindernislauf Frauen ARD sportschau.de Freitag, 22.7.22 2.05 Uhr Speerwurf Männer ZDF



2.10 Uhr 800 m Lauf Frauen ZDF



3.10 Uhr 5000 m Lauf Männer ZDF



3.20 Uhr Dreisprung Männer ZDF



3.35 Uhr Speerwurf Männer ZDF



4 Uhr 800 m Lauf Männer ZDF



4.35 Uhr 200 m Lauf Frauen ZDF



4.50 Uhr 200 m Lauf Männer ZDF



15.15 Uhr 35 km Gehen Männer

sportschau .de Samstag, 23.7.22 2.05 Uhr Stabhochsprung Männer ARD sportschau .de

2.40 Uhr 4x100 m Staffellauf Frauen ARD sportschau.de

3.05 Uhr 4x100 m Staffellauf Männer ARD sportschau.de

3.20 Uhr Speerwurf Frauen ARD sportschau.de

3.35 Uhr 800 m Lauf Frauen ARD sportschau.de

4.15 Uhr 400 m Lauf Frauen ARD sportschau.de

4.35 Uhr 400 m Lauf Männer ARD sportschau.de

4.50 Uhr 400 m Hürden Frauen ARD sportschau.de

18.50 Uhr 100 m Lauf Männer





19.40 Uhr Weitsprung Männer





20.20 Uhr 100 m Hürden Frauen





21 Uhr Weitsprung Frauen





21.10 Uhr Kugelstoßen Männer



Sonntag, 24.7.22 1.10 Uhr Hochsprung Männer ZDF



2.10 Uhr 4x400 m Staffellauf Frauen ZDF



2.40 Uhr 4x400 m Staffellauf Männer ZDF



3 Uhr Dreisprung Männer ZDF



3.10 Uhr 800 m Lauf Männer ZDF



3.25 Uhr 5000 m Lauf Frauen ZDF



3.35 Uhr Speerwurf Männer ZDF



3.55 Uhr 400 m Lauf Männer ZDF



4.30 Uhr 4x100 m Staffellauf Frauen ZDF



4.50 Uhr 4x100 m Staffellauf Männer ZDF



15.15 Uhr 35 km Gehen Männer

sportschau .de

18.35 Uhr 110 m Hürden Männer

sportschau.de

19.30 Uhr Diskuswerfen Männer

sportschau.de

20.40 Uhr Diskuswerfen Männer

sportschau.de

21.15 Uhr Stabhochsprung Männer

sportschau.de

22.15 Uhr Stabhochsprung Männer

sportschau.de Montag, 25.7.22 2.05 Uhr 100 m Hürden Frauen ARD sportschau.de

2.05 Uhr Speerwurf Männer ARD sportschau.de

2.25 Uhr Stabhochsprung Männer ARD sportschau.de

2.50 Uhr Weitsprung Frauen ARD sportschau.de

3.05 Uhr 5000 m Lauf Männer ARD sportschau.de

3.10 Uhr Speerwurf Männer ARD sportschau.de

3.35 Uhr 800 m Lauf Frauen ARD sportschau.de

4 Uhr 100 m Hürden Frauen ARD sportschau.de

4.20 Uhr 1500 m Lauf Männer ARD sportschau.de

4.35 Uhr 4x400 m Staffellauf Männer ARD sportschau.de

4.50 Uhr 4x400 m Staffellauf Frauen ARD sportschau.de





Video: SID

Die Leichtathletik-WM 2022 im Free-TV und Live-Stream

Gibt es Live-Streams der Leichtathletik-WM 2022? Welche TV-Sender übertragen kostenlos aus Oregon? ARD, ZDF oder Eurosport? Welche Anbieter strahlen die Wettbewerbe im Pay-TV aus? Sky oder DAZN? Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF teilen sich die Übertragung der Leichtathletik-WM und übertragen ausgewählte Wettkämpfe im Free-TV. Zudem berichtet sportschau.de online im Live-Stream von noch mehr Disziplinen.

Weder im Pay-TV auf Sky noch auf kostenpflichtigen Streaming-Plattformen wie DAZN sind die Leichtathletik-Wettkämpfe zu sehen. Die Übertragungszeiten finden Sie in der Tabelle zum Zeitplan.

Diese Sportarten sind Teil der Leichtathletik-WM 2022

Welche Sportarten und Disziplinen werden bei der Leichtathletik-WM 2022 ausgerichtet? Das zeigt die folgende Übersicht. Teilweise sind mehrere Disziplinen im Siebenkampf oder Zehnkampf kombiniert. Die Sportarten teilen sich nach Geschlecht auf. Eine Ausnahme ist die gemischte 4x400 m Staffel.

Welche Sportarten werden bei der Leichtathletik-WM 2022 ausgetragen?

100 Meter

200 Meter

400 Meter

800 Meter

1500 Meter

5000 Meter

10.000 Meter

Marathon

100 Meter Hürden

110 Meter Hürden

400 Meter Hürden

3000 Meter Hindernis

20 Kilometer Gehen

35 Kilometer Gehen

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Kugelstoßen

Diskuswerfen

Hammerwerfen

Speerwerfen

Siebenkampf

Zehnkampf

4x100 Meter Staffel

4x400 Meter Staffel

4x400 Meter Staffel Mixed

Leichtathletik-WM 22: Kritik an der Vergabe des Austragungsortes

Austragungsort der World Athletic Championships ist die Stadt Eugene im US-Bundesstaat Oregon. Damit kommt die Veranstaltung zum ersten Mal in die USA. Allerdings erhoben sich im Rahmen der Vergabe einige kritische Stimmen. Entgegen des üblichen Vorgehens wurde die WM ohne Bewerbungsprozess an die Stadt Eugene vergeben.

Bewerber Göteborg wurde trotz ernsthafter Bemühungen nicht in Erwägung für die WM 2022 gezogen. Vermutet wird ein kommerzieller Zusammenhang, da der Bekleidungshersteller Nike nahe Eugene seinen Hauptsitz hat. Außerdem bestehen Korruptionsvorwürfe gegen mehrere Entscheider.

Bigfoot: Maskottchen der Leichtathletik-WM in Oregon

Im Mai 2022 stellte der Veranstalter der 18. Leichtathletik-WM 2022 in Oregon das offizielle Maskottchen vor. Die Wahl fiel auf "Legend the Bigfoot", eine Kreatur, um die sich in der Gegend viele Mythen ranken. Legend soll sowohl die Leichtathletik-Sportarten als auch die Region repräsentieren. Er steht für Stärke und Größe, aber auch für Einzigartigkeit und Agilität.