Leichtathletik-WM 2023: Das sind die deutschen Athleten

Die Leichtathletik-WM 2023 in Budapest ist der Saison-Höhepunkt für die Leichtathleten. Der deutsche Kader für die Wettbewerbe in Budapest steht fest.

Höher, schneller, weiter – vom 19. bis 27. August gehen die deutschen Leichtathletik-Stars bei den Weltmeisterschaften in Budapest auf Medaillenjagd. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) schickt nach diversen Absagen nur noch 71 Athletinnen und Athleten zum Jahreshöhepunkt in die ungarische Hauptstadt – 34 Frauen und 37 Männer.

Eigentlich hätten es sogar 75 sein sollen, doch kurz nach seiner Nominierung musste Stabhochsprung-Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre wegen des Verdachts auf einen Meniskusriss passen. In den folgenden Tagen kamen noch drei DLV-Athletinnen dazu. Lea Meyer, die die 3000 Meter Hindernis und die 5000 Meter in Angriff nehmen sollte, fehlt wegen Rückenbeschwerden. 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen sagte wegen Fußproblemen ab. Katharina Trost, Deutsche Meisterin über die 1500 Meter, fehlt wegen des Verdachts auf eine Windpocken-Erkrankung.

Vor der offiziellen Nominierung waren schon andere Medaillenkandidaten weggebrochen: Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (kleiner Muskelfaserriss am Oberschenkel) ist ebenso wenig am Start wie die Sprinterinnen Alexandra Burghardt (Rückenprobleme) und Lisa Mayer (Oberschenkelverletzung), die mit der 4x100-Meter-Staffel 2022 gemeinsam Europameisterinnen wurden.

Im vergangenen Jahr im US-amerikanischen Eugene hatten die deutschen Starter einmal Gold und einmal Bronze gewonnen – durch Mihambo und die 4x100-Meter-Staffel um Burghardt. Es war die schlechteste Ausbeute Deutschlands in der WM-Geschichte. Bei den Europameisterschaften in München wenige Wochen später belegte der DLV im Medaillenspiegel dann mit sieben Gold-, sieben Silber- und zwei Bronzemedaillen etwas überraschend Platz eins.

Leichtathletik-WM 2023: DLV schaut schon auf Olympia 2024

Entsprechend schaut DLV-Sportdirektor Dr. Jörg Bügner gespannt auf das anstehende Event: "Nach dem Wechselbad der Gefühle in der Saison 2022 wird es für uns im Jahr vor den Olympischen Spielen darum gehen, wieder im Weltmaßstab unsere Konkurrenzfähigkeit unter Beweis zu stellen und auch unter Druck im Wettbewerb mit der absoluten Weltspitze die beste Leistung abzurufen."

DLV-Cheftrainerin Annett Stein dämpft derweil bereits die Erwartungen: "Dass wir nicht in allen Wettbewerben unsere stärksten Athletinnen und Athleten an den Start schicken können, mindert natürlich unsere Erfolgschancen, da müssen wir realistisch sein." Es gehe in erster Linie darum, "unser Potenzial voll auszuschöpfen und, bezogen auf den individuellen Maßstab, die nächsten Schritte Richtung Paris 2024 zu gehen".

Die Sommerspiele in der französischen Hauptstadt sollen vom 26. Juli bis 11. August 2024 steigen. Die Leichtathletik-Wettbewerbe beginnen am 1. August.

Leichtathletik-WM 2023: Neues Stadion und drei deutsche Einzel-Europameister

Aber zurück in die Gegenwart. In Budapest, wo das Nemzeti Atlétikai Központ als Wettbewerbsstätte neu gebaut wurde, stehen 49 Wettbewerbe an – jeweils 24 für Frauen und für Männer, dazu die 4x400-Meter-Mixed-Staffel. Es werden die 19. Leichtathletik-Weltmeisterschaften sein.

Zu den deutschen Stars zählen die aktuellen Europameister Gina Lückenkemper (100 Meter), Julian Weber (Speerwurf) und Niklas Kaul (Zehnkampf). Hinzu kommen Joshua Hartmann, der in 20,02 Sekunden einen neuen deutschen Rekord über die 200 Meter aufstellte, und Leo Neugebauer, seit dem 8. Juni 2023 mit 8836 Punkten deutscher Rekordhalter im Zehnkampf.

Leichtathletik-WM 2023: DLV-Aufgebot mit 34 Frauen und 37 Männern

Es folgt die Übersicht der deutschen WM-Teilnehmer nach Lauf-, Sprung- und Wurf-Wettbewerben.

Lauf-Wettbewerbe der Frauen:

Athletin Disziplin(en) Verein Rebekka Haase 100 Meter & 4x100 Meter Sprintteam Wetzlar Gina Lückenkemper 100 Meter & 4x100 Meter SCC Berlin Chelsea Kadiri 4x100 Meter SC Magdeburg Sina Mayer 4x100 Meter LAZ Zweibrücken Lisa Nippgen 4x100 Meter MTG Mannheim Louise Wieland 4x100 Meter Hamburger SV Elisa Lechleitner 4x400 Meter LAZ Ludwigsburg Mona Mayer 4x400 Meter LG Telis Finanz Regensburg Skadi Schier 4x400 Meter (auch Mixed) SCC Berlin Alica Schmidt 4x400 Meter (auch Mixed) SCC Berlin Luna Thiel 4x400 Meter VfL Wolfsburg Christina Hering 800 Meter LG Stadtwerke München Majtie Kolberg 800 Meter LG Kreis Ahrweiler Lea Meyer 5000 Meter & 3000 Meter Hindernis TSV Bayer 04 Leverkusen Eileen Demes 400 Meter Hürden TV 1861 Neu-Isenburg Carolina Krafzik 400 Meter Hürden VfL Sindelfingen Olivia Gürth 3000 Meter Hindernis Diezer TSK Oranien Melat Kejeta Marathon Laufteam Kassel Saskia Feige 20 Kilometer Gehen SC DHfK Leipzig Bianca Maria Dittrich 35 Kilometer Gehen Droste Running-Team

Sprung-Wettbewerbe der Frauen:

Athletin Disziplin Verein Christina Honsel Hochsprung TV Wattenscheid 01 Johanna Göring Hochsprung SV Salamander Kornwestheim Mikaelle Assani Weitsprung SCL Heel Baden-Baden Maryse Luzolo Weitsprung Königsteiner LV Kira Wittmann Dreisprung LG Göttingen Anjuli Knäsche Stabhochsprung LG Leinfelden-Echterdingen

Wurf-Wettbewerbe der Frauen:

Athletin Disziplin Verein Sara Gambetta Kugelstoßen SV Halle Yemisi Ogunleye Kugelstoßen MTG Mannheim Julia Ritter Kugelstoßen TV Wattenscheid 01 Shanice Craft Diskuswurf SV Halle Kristin Pudenz Diskuswurf SC Potsdam Claudine Vita Diskuswurf SC Neubrandenburg

Siebenkampf der Frauen:

Athletin Verein Vanessa Grimm Königsteiner LV Carolin Schäfer Eintracht Frankfurt Sophie Weißenburg TSV Bayer 04 Leverkusen

Lauf-Wettbewerbe der Männer:

Athlet Disziplin(en) Verein Julian Wagner 100 Meter & 4x100 Meter LC Thüringen Top Team Lucas Ansah-Peprah 4x100 Meter Hamburger SV Robin Ganter 4x100 Meter MTG Mannheim Kevin Kranz 4x100 Meter Sprintteam Wetzlar Yannick Wolf 4x100 Meter LG Stadtwerke München Joshua Hartmann 200 Meter & 4x100 Meter ASV Köln Manuel Sanders 400 Meter & 4x400 Meter (auch Mixed) LG Olympia Dortmund Jean Paul Bredau 4x400 Meter (auch Mixed) SC Potsdam Marc Koch 4x400 Meter LG Nord Berlin Marvin Schlegel 4x400 Meter LAC Erdgas Chemnitz Patrick Schneider 4x400 Meter TV Wattenscheid 01 Amos Bartelsmeyer 1500 Meter Eintracht Frankfurt Sam Parsons 5000 Meter SCC Berlin Nils Voigt 10.000 Meter TV Wattenscheid 01 Joshua Abuaku 400 Meter Hürden Eintracht Frankfurt Emil Agyekum 400 Meter Hürden SCC Berlin Constantin Preis 400 Meter Hürden VfL Sindelfingen Karl Bebendorf 3000 Meter Hindernis Dresdner SC 1898 Tom Gröschel Marathon TC Fiko Rostock Johannes Motschmann Marathon SCC Berlin Haftom Welday Marathon Hamburger Laufladen Christopher Linke 20 Kilometer Gehen & 35 Kilometer Gehen SC Potsdam Carl Dohmann 35 Kilometer Gehen SCL Heel Baden-Baden Karl Junghannß 35 Kilometer Gehen LC Top Team Thüringen

Sprung-Wettbewerbe der Männer:

Athlet Disziplin Verein Tobias Potye Hochsprung LG Stadtwerke München Max Heß Dreisprung LAC Erdgas Chemnitz Gillian Ladwig Stabhochsprung Schweriner SC Oleg Zernikel Stabhochsprung ASV Landau

Wurf-Wettbewerbe der Männer:

Athlet Disziplin Verein Henrik Janssen Diskuswurf SC Magdeburg Daniel Jasinski Diskuswurf TV Wattenscheid 01 Steven Richter Diskuswurf LV 90 Erzgebirge Merlin Hummel Hammerwurf UAC Kulmbach Sören Klose Hammerwurf Eintracht Frankfurt Julian Weber Speerwurf USC Mainz

Zehnkampf der Männer: