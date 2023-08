Happy End für eine gefallene Heldin bei der Leichtathletik-WM

Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest sorgt die niederländische Läuferin Femke Bol für einen spektakulären Auftakt und einen nicht minder aufregenden Schlussakt.

Begibt man sich auf die Suche nach einer wahren Heldin der abgelaufenen Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest, kommt man an Femke Bol nicht vorbei. Jener jungen Niederländerin, die zum Auftakt der Titelkämpfe in der 4x400-Meter-Mixed-Staffel so bitter gestrauchelt war, dass sie und ihr Team die schon sicher geglaubte Medaille verloren. Die dreifache Europameisterin von 2022 über 400m, 400m Hürden und in der 4x400m-Staffel erhielt nach ihrem Missgeschick zwar von allen Seiten Mitleidsbekundungen, ihr Tal der Tränen musste sie in diesen schweren WM-Wochen aber mit eigener Kraft durchschreiten. Was sie schließlich auf furiose Art und Weise tat.

Mit der Empfehlung ihrer drei EM-Goldmedaillen von München war Femke Bol zur WM in Ungarn angereist. Alle waren davon ausgegangen, dass die 23-Jährige ihren Erfolgslauf dort unvermindert fortsetzen würde. Als ihr aber im ersten Wettkampf im Zielsprint die Beine versagten, wurde die bis dahin unfehlbar wirkende Athletin nicht nur auf den Boden, sondern auch aus der Bahn geworfen.

Niederländerin Femke Bol zeigt Schwäche und Selbstzweifel

Ihre Erklärung, sie sei eben doch keine Maschine, wie viele Leuten denken würden, zeigte das ehrliche Eingeständnis von Schwäche, Selbstzweifeln und Enttäuschung. Unerwartet menschliche Züge einer erfolgsverwöhnten Athletin, die ihr viele Sympathien einbrachten.

Auch deshalb mutet es wie ein Hollywood-Drehbuch an, dass es ausgerechnet Femke Bol vergönnt war, auch noch den emotionalen Schlusspunkt auf die Weltmeisterschaft zu setzen. Die 4x400m-Staffel der Frauen war als letzter Wettkampf angesetzt, Femke Bol traditionsgemäß die Schlussläuferin des niederländischen Quartetts. Auch diesmal ging sie als Letzte auf die Strecke, auch diesmal war eine Medaille greifbar. Es schien, als würde bei ihrem Lauf das ganze Stadion die Luft anhalten.

Furioses Finale von Femke Bol in der 4x400m-Staffel der Frauen

Würden Bols Beine diesmal bis zum Schluss ihren Dienst verrichten? Sie taten es in beeindruckender Art und Weise. Denn die Niederländerin schoss auf den letzten 50 Metern auf Rang drei liegend erst an der Britin Nicole Yeargin vorbei und überholte Sekunden vor dem Zielstrich noch die Jamaikanerin Stacey Ann Williams.

Nicht nur auf den voll besetzten Tribünenrängen entlud sich ein Jubelsturm. „Ich habe gemerkt, dass wir Silber gewinnen können, und war am Ende geschockt von Gold“, brach es aus der aufgewühlten Bol heraus, kaum dass sie sich aus den Umarmungen ihrer Teamkolleginnen befreit hatte. Sie hatte dem Druck standgehalten – und die WM um die Geschichte einer wahren Leichtathletik-Heldin bereichert.