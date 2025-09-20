Leichtathletik-WM 2025: Wo werden die Wettkämpfe heute übertragen?

Die Welt blickt nach Tokio, wo vom 13. September bis 21. September 2025 die Leichtathletik-Weltmeisterschaften stattfinden. Die japanische Hauptstadt ist nach 1991 zum zweiten Mal Austragungsort des prestigeträchtigen Events und verspricht spannende Wettkämpfe im modernisierten Olympiastadion. Über 2000 Athletinnen und Athleten aus mehr als 200 Nationen kämpfen um Medaillen, Rekorde und sportliche Höchstleistungen.

Die Leichtathletik-WM wurde erstmals 1983 in Helsinki ausgetragen und hat sich seitdem zu einem der wichtigsten globalen Sportereignisse entwickelt. Im Mittelpunkt stehen die klassischen Disziplinen wie Sprint, Weitsprung, Marathon oder Speerwurf, deren Wurzeln sich bis in die Antike zurückreichen. Doch auch neue technologische Innovationen machen die Meisterschaften zu dem, was sie heute sind.

Wo wird die Leichtathletik-WM im TV und Stream übertragen? Die Antwort auf diese Frage und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

Übertragung der Leichtathletik-WM 2025 im TV und Stream

Die Übertragung der Leichtathletik-Weltmeisterschaft übernehmen in diesem Jahr die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Neben der Ausstrahlung im klassischen Fernsehen zeigen die beiden Sender auch Inhalte per Live-Stream. Aus der folgenden Übersicht können Sie entnehmen, wo die Übertragung an den jeweiligen Tagen stattfindet:

Samstag, 13. September 2025:

0.55 Uhr - 2.15 Uhr: ARD-Mediathek, sportschau.de

2.15 Uhr - 5 Uhr: ARD, ARD-Mediathek, sportschau.de

11.05 Uhr - 13 Uhr: ARD-Mediathek, sportschau.de

13 Uhr - 15.30 Uhr: ARD, ARD-Mediathek, sportschau.de

Sonntag, 14. September 2025:

1.30 Uhr - 5.10 Uhr: ZDF, ZDF-Mediathek

11.40 Uhr - 15.40 Uhr: ZDF, ZDF-Mediathek

Montag, 15. September 2025:

1 Uhr - 5 Uhr: ARD, ARD-Mediathek, sportschau.de

12.30 Uhr - 13 Uhr: ARD-Mediathek, sportschau.de

13 Uhr - 16 Uhr ARD, ARD-Mediathek, sportschau.de

Dienstag, 16. September 2025:

13 Uhr - 15.30 Uhr: ZDF, ZDF-Mediathek

Mittwoch, 17. September 2025:

12 Uhr - 16 Uhr: ARD, ARD-Mediathek, sportschau.de

Donnerstag, 18. September 2025:

12.10 Uhr - 15.30 Uhr: ZDF, ZDF-Mediathek

Freitag, 19. September 2025:

10.30 Uhr - 13 Uhr: ARD-Mediathek, sportschau.de

13 Uhr - 16 Uhr: ARD, ARD-Mediathek, sportschau.de

Samstag, 20. September 2025:

1.15 Uhr - 5.15 Uhr: ZDF, ZDF-Mediathek

12.15 Uhr - 15.30 Uhr: ZDF, ZDF-Mediathek

Sonntag, 21. September 2025:

2 Uhr - 6.30 Uhr: ARD, ARD-Mediathek, sportschau.de

(eventuell 6.30 Uhr - 7 Uhr: ARD-Mediathek, sportschau.de)

10.30 Uhr - 12 Uhr: ARD-Mediathek, sportschau.de

12.05 Uhr - 14.30 Uhr: ARD, ARD-Mediathek, sportschau.de

Übrigens: Der Austragungsort der diesjährigen Leichtathletik-Weltmeisterschaft ist das Nationalstadion in Tokio. Das Stadion wurde ursprünglich für die Olympischen Sommerspiele und die Sommer-Paralympics 2020 errichtet. Das Bauwerk wurde auf dem Grund des alten Nationalstadions von 1958 errichtet und bietet heute Platz für fast 68.000 Gäste.