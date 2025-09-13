Leichtathletik-WM 2025: Diese Sportarten sind vertreten - alle Infos zum Wettbewerb

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 finden vom 13. bis 21. September im Nationalstadion von Tokio, Japan, statt. Die allererste reguläre Leichtathletik-WM wurde im Jahr 1983 in Helsinki ausgetragen, seitdem werden die Weltmeisterschaften alle zwei Jahre, üblicherweise zwischen den Olympischen Spielen, ausgetragen. Bei der WM in Tokio treten Athletinnen und Athleten in den vier Hauptbereichen der Leichtathletik – Laufen, Springen, Werfen und Mehrkampf – an. Zu den Laufdisziplinen zählen Sprints wie 100 m, 200 m und 400 m, Mittel- und Langstrecken, Hürdenläufe, Hindernisläufe, Marathon sowie Gehen.

Derweil umfassen die Sprungdisziplinen Weitsprung, Dreisprung, Hochsprung und Stabhochsprung, während im Werfen Speerwurf, Diskuswurf, Kugelstoßen und Hammerwurf auf dem Programm stehen. Im Mehrkampf wiederum messen sich Männer im Zehnkampf und Frauen im Siebenkampf. Teilweise werden zudem Mixed-Staffeln ausgetragen.

Wie sieht der Zeitplan bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 in Tokio aus? Welche Termine sollten Sie sich vorab merken? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos finden Sie hier in diesem Artikel.

Die Termine bei der Leichtathletik-WM 2025

Wie eingangs bereits erwähnt, werden die Leichtathletik-Weltmeisterschaften vom 13. bis zum 21. September 2025 in japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragen. Somit beginnt der Wettbewerb an einem Samstag und endet an einem Sonntag. An den meisten Wettkampftagen gibt es Morgen- und Abendsessions, an einigen Tagen fallen die Morgensessions allerdings weg und es finden nur abends Wettkämpfe statt.

Leichtathletik-WM 2025: Das ist der Zeitplan

Bei der Leichtathletik-WM 2025 sieht der Zeitplan (MEZ) wie folgt aus:

Tag 1 – 13. September 2025

Morgensession

1 Uhr: Gehen (35 km), Männer, Finale

1 Uhr: Gehen (35 km), Frauen, Finale

2 Uhr: Diskuswurf, Frauen, Qualifikation Gruppe A

3.55 Uhr: Kugelstoßen, Männer, Qualifikation

3.55 Uhr: Diskuswurf, Frauen, Qualifikation Gruppe B

4.23 Uhr: Sprint (100 m), Männer, Vorrunde

4.55 Uhr: Sprint (4 x 400 m), Mixed-Staffel, Vorläufe

Abendsession

11.05 Uhr: Hindernislauf (3000 m), Männer, Vorläufe

11.30 Uhr: Weitsprung, Frauen, Qualifikation

11.55 Uhr: Sprint (100 m), Frauen, Vorläufe

12.05 Uhr: Stabhochsprung, Männer, Qualifikation

12.50 Uhr: Laufen (1500 m), Frauen, Vorläufe

13.35 Uhr: Sprint (100 m), Männer, Vorläufe

14.10 Uhr: Kugelstoßen, Männer, Finale

14.30 Uhr: Laufen (10.000 m), Frauen, Finale

15.20 Uhr: Sprint (4 x 400 m), Mixed-Staffel, Finale

Tag 2 – 14. September 2025

Morgensession

1 Uhr: Marathon, Frauen, Finale

2 Uhr: Hammerwurf, Frauen, Qualifikation Gruppe A

2.35 Uhr: Laufen (1500 m), Männer, Vorläufe

3.45 Uhr: Hammerwerfen, Frauen, Qualifikation Gruppe B

4.28 Uhr: Hürdenlauf (100 m), Frauen, Vorläufe

Abendsession

11.35 Uhr: Sprint (400 m), Männer, Vorläufe

11.40 Uhr: Hochsprung, Männer, Qualifikation

12.10 Uhr: Diskuswurf, Frauen, Finale

12.25 Uhr: Sprint (400 m), Frauen, Vorläufe

13.20 Uhr: Sprint (100 m), Frauen, Halbfinale

13.40 Uhr: Weitsprung, Frauen, Finale

13.43 Uhr: Sprint (100 m), Männer, Halbfinale

14.05 Uhr: Laufen (1500 m), Frauen, Halbfinale

14.30 Uhr: Laufen (10.000 m), Männer, Finale

15.13 Uhr: Sprint (100 m), Frauen, Finale

15.20 Uhr: Sprint (100 m), Männer, Finale

Tag 3 – 14. September 2025

Morgensession

1 Uhr: Marathon, Männer, Finale

2 Uhr: Hammerwurf, Männer, Qualifikation Gruppe A

2.05 Uhr: Stabhochsprung, Frauen, Qualifikation

2.15 Uhr: Hindernislauf (3000 m), Frauen, Vorläufe

3.45 Uhr: Hammerwurf, Männer, Qualifikation Gruppe B

4.20 Uhr: Hürdenlauf (400 m), Frauen, Vorläufe

Abendsession

12.35 Uhr: Hürdenlauf (400 m), Männer, Vorläufe

12.40 Uhr: Weitsprung, Männer, Qualifikation

13.10 Uhr: Stabhochsprung, Männer, Finale

13.20 Uhr: Hürdenlauf (110 m), Männer, Vorläufe

14 Uhr: Hammerwurf, Frauen, Finale

14.05 Uhr: Hürdenlauf (100 m), Frauen, Halbfinale

14.30 Uhr: Laufen (1500 m), Männer, Halbfinale

14.55 Uhr: Hindernislauf (3000 m), Männer, Finale

15.20 Uhr: Hürdenlauf (100 m), Frauen, Finale

Tag 4 – 16. September 2025

Abendsession

12.35 Uhr: Laufen (800 m) Männer, Vorläufe

12.40 Uhr: Dreisprung, Frauen, Qualifikation

13.35 Uhr: Hochsprung, Männer, Finale

13.40 Uhr: Hürdenlauf (110 m), Männer, Halbfinale

14 Uhr: Hammerwurf, Männer, Finale

14.05 Uhr: Sprint (400 m), Frauen, Halbfinale

14.35 Uhr: Sprint (400 m), Männer, Halbfinale

15.05 Uhr: Laufen (1500 m), Frauen, Finale

15.20 Uhr: Hürdenlauf (110 m), Männer, Finale

Tag 5 – 17. September 2025

Abendsession

12.05 Uhr: Dreisprung, Männer, Qualifikation

12.20 Uhr: Speerwurf, Männer, Qualifikation Gruppe A

12.30 Uhr: Sprint (200 m), Frauen, Vorläufe

13.10 Uhr: Stabhochsprung, Frauen, Finale

13.15 Uhr: Sprint (200 m), Männer, Vorläufe

13.45 Uhr: Stabhochsprung, Männer Qualifikation Gruppe B

13.50 Uhr: Weitsprung, Männer, Finale

14 Uhr: Hürdenlauf (400 m), Frauen, Halbfinale

14.30 Uhr: Hürdenlauf (400 m), Männer, Halbfinale

14.57 Uhr: Hindernislauf (3000 m), Frauen, Finale

15.20 Uhr: Laufen (1500 m), Männer, Finale

Tag 6 – 18. September 2025

Abendsession

12.05 Uhr: Laufen (5000 m), Frauen, Vorläufe

12.15 Uhr: Hochsprung, Frauen, Qualifikation

12.23 Uhr: Speerwurf, Männer, Finale

12.55 Uhr: Laufen (800 m), Frauen, Vorläufe

13.55 Uhr: Dreisprung, Frauen, Finale

14.02 Uhr: Sprint (200 m), Männer, Halbfinale

14.24 Uhr: Sprint (200 m), Frauen, Halbfinale

14.45 Uhr: Laufen (800 m), Männer, Halbfinale

15.10 Uhr: Sprint (400 m), Männer, Finale

15.24 Uhr: Sprint (400 m), Frauen, Finale

Tag 7 – 19. September 2025

Abendsession

10.33 Uhr: Hürdenlauf (100 m), Frauen, Siebenkampf

11.20 Uhr: Hochsprung, Frauen, Siebenkampf

12.30 Uhr: Speerwurf, Frauen, Qualifikation Gruppe A

13.05 Uhr: Laufen (5000 m), Männer, Vorläufe

13.30 Uhr: Kugelstoßen, Frauen, Siebenkampf

13.45 Uhr: Laufen (800 m), Frauen, Halbfinale

13.50 Uhr: Dreisprung, Männer, Finale

14 Uhr: Speerwurf, Frauen, Qualifikation Gruppe B

14.15 Uhr: Hürdenlauf (400 m), Männer, Finale

14.27 Uhr: Hürdenlauf (400 m), Frauen, Finale

14.38 Uhr: Sprint (200 m), Frauen, Siebenkampf

15.06 Uhr: Sprint (200 m), Männer, Finale

15.22 Uhr: Sprint (200 m), Frauen, Finale

Tag 8 – 20. September 2025

Morgensession

0.30 Uhr: Gehen (20 km), Frauen, Finale

2 Uhr: Diskuswurf, Männer, Qualifikation Gruppe A

2.25 Uhr: Sprint (100 m), Männer, Zehnkampf

2.50 Uhr: Gehen (10 km), Männer, Finale

3 Uhr: Kugelstoßen, Frauen, Qualifikation

3.05 Uhr: Weitsprung, Männer, Zehnkampf

3.35 Uhr: Diskuswurf, Männer, Qualifikation Gruppe B

4.30 Uhr: Weitsprung, Frauen, Siebenkampf

4.45 Uhr: Kugelstoßen, Männer, Zehnkampf

Abendsession

12 Uhr: Speerwurf, Frauen, Siebenkampf

12.05 Uhr: Hochsprung, Männer, Zehnkampf

12.35 Uhr: Sprint (4 x 400 m), Männer, Vorläufe

12.54 Uhr: Kugelstoßen, Frauen, Finale

13 Uhr: Sprint (4 x 400 m), Frauen, Vorläufe

13.25 Uhr: Sprint (4 x 100 m), Männer, Vorläufe

13.45 Uhr: Sprint (4 x 100 m), Frauen, Vorläufe

14.05 Uhr: Speerwurf, Frauen, Finale

14.11 Uhr: Laufen (800 m), Frauen, Siebenkampf

14.29 Uhr: Laufen (5000 m), Frauen, Finale

14.55 Uhr: Sprint (400 m), Männer, Zehnkampf

15.22 Uhr: Laufen (800 m), Männer, Finale

Tag 9 – 21. September 2025

Morgensession

2.05 Uhr: Hürdenlauf (110 m), Männer, Zehnkampf

2.55 Uhr: Diskuswurf, Männer, Zehnkampf Gruppe A

4.05 Uhr: Diskuswurf, Männer, Zehnkampf Gruppe B

4.35 Uhr: Stabhochsprung, Männer, Zehnkampf Gruppe A

5.20 Uhr: Stabhochsprung, Männer, Gruppe B

Abendsession

10.35 Uhr: Speerwurf, Männer, Zehnkampf Gruppe A

11.47 Uhr: Speerwurf, Männer, Zehnkampf Gruppe B

12.30 Uhr: Hochsprung, Frauen, Finale

12.35 Uhr: Laufen (800 m), Frauen, Finale

12.50 Uhr: Laufen (5000 m), Männer, Finale

13 Uhr: Diskuswurf, Männer, Finale

13.25 Uhr: Sprint (4 x 400 m), Männer, Finale

13.40 Uhr: Sprint (4 x 400 m), Frauen, Finale

13.55 Uhr: Laufen (1500 m), Männer, Zehnkampf

14.10 Uhr: Sprint (4 x 400 m), Frauen, Finale

14.20 Uhr: Sprint (4 x 400 m), Männer, Finale

Welche Sportarten und Disziplinen gibt es bei der Leichtathletik-WM 2025?

Unter dem Begriff „Leichtathletik“ werden folgende vier Kategorien verstanden: Laufen, Springen, Werfen und Mehrkampf. Beim Mehrkampf müssen die Athletinnen und Athleten mehrere verschiedene Disziplinen oder Sportarten absolvieren, damit anschließend ein Gesamtsieger ermittelt werden kann. Bei der Leichtathletik-WM 2025 gibt es folgende Disziplinen: Zu den Laufdisziplinen gehören Sprints über kurze Distanzen wie 100 m, 200 m und 400 m, Mittel- und Langstrecken, Hürdenläufe, Hindernisläufe, Marathon sowie Gehen.

Der wesentliche Unterschied zwischen Hürden-und Hindernislauf besteht darin, dass beim Hürdenlauf die Läuferinnen und Läufer L-förmige, umkippbare Hürden überwinden, die nur eine Spur breit sind, während beim Hindernislauf große, feststehende und nicht umkippbare Hindernisse auf einer längeren Distanz übersprungen werden, einschließlich Wassergräben.

Die Sprungdisziplinen umfassen derweil Weitsprung, Dreisprung, Hochsprung und Stabhochsprung, während im Werfen Speerwurf, Diskuswurf, Kugelstoßen und Hammerwurf auf dem Programm stehen. Im Mehrkampf wiederum messen sich die Männer im Zehnkampf und die Frauen im Siebenkampf. Außerdem werden teilweise Mixed-Staffeln ausgetragen.

Im September 2025 gibt es übrigens neben der Leichtathletik-WM noch ein weiteres sportliches Großereignis, nämlich die Basketball-EM 2025, die vom 27. August bis 13. September stattfindet. Auch das deutsche Team ist mit einem Kader, zu dem unter anderem Dennis Schröder und Franz Wagner gehören, bei dem Turnier vertreten – die Übertragung der Basketball-EM übernehmen RTL und MagentaTV.